АО «Узбекинвест» является универсальной страховой компанией, которая осуществляет деятельность по 17 классам страхования и предоставляет весь спектр страховых услуг для физических и юридических лиц.

На постоянной основе обеспечивая страховую поддержку предпринимателям и экспортерам, компания способствует поддержке конкурентоспособности отечественного бизнеса на международных рынках товаров и услуг, созданию инновационных импортозамещающих производств, привлечению инвестиций в экономику Узбекистана, а также созданию новых рабочих мест.

Летопись истории компании «Узбекинвест» за годы независимости включает периоды начала активной страховой деятельности, выхода на международный рынок страхования, подтверждения высокой репутации, финансовой стабильности и платежеспособности.

Так, в октябре 1997 года «Узбекинвест» стала полноправным членом Бернского союза — Международного союза кредитно-инвестиционных страховых агентств (International Union of Credit and Investment Insurers), который объединяет 82 организации более 70 стран.

В декабре 2004 года «Узбекинвест» получила подтверждение соответствия системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001.

В январе 2009 года компания получила международный рейтинг финансовой устойчивости от международного рейтингового агентства Moody’s Investors Services Ltd.

Все эти достижения способствовали повышению доверия и признанию «Узбекинвеста» со стороны ведущих компаний страхового бизнеса. Вследствие этого было организовано системное сотрудничество по перестрахованию коммерческих рисков с признанными транснациональными страховыми и глобальными перестраховочными компаниями и брокерами:

Allianz SE (Германия);

Zurich Insurance Group (Швейцария);

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co (Япония);

AXA (Франция);

People Insurance Company of China (Китай);

Korean Reinsurance Company (Корея);

«Согаз» и «Ингосстрах» (Россия);

Marsh (США);

AON и UIB (Великобритания) и прочие.

Новый импульс развитию деятельности компании придала реализация широкомасштабной программы реформирования экономики, определенной президентом Узбекистана в 2017 году, которая обеспечила динамичное развитие всех сфер жизни государства и общества, в том числе сферы экономики и финансов. Это, в свою очередь, создало благоприятные условия для быстрого роста страхового рынка.

В декабре 2017 года компания «Узбекинвест» стал полноправным членом Оманского союза — профессионального форума, объединяющего более 40 страховых и перестраховочных компаний.

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, экономические и социальные ограничения практически во всех странах мира и нестабильное функционирование отдельных сфер экономики прошлый год для компании был успешным годом новых достижений и укрепления ведущих позиций.

В 2020 году «Узбекинвест» стал первой компанией национального финансового рынка, получившей рейтинг финансовой устойчивости от международного рейтингового агентства A. M. Best Company (США) на уровне «bb» с прогнозом «стабильный».

Благодаря данным нововведениям компания укрепила позицию лидера национального рынка страхования, обеспечив по итогам 2020 года валовый сбор страховых премий в размере 262,9 млрд сумов.

В ближайшей перспективе компанией будет продолжена последовательная работа над реализацией комплекса стратегических задач, в том числе продолжение политики по страхованию отечественного экспорта в зарубежные страны, а также рисков иностранных и отечественных инвесторов и представителей МБиЧП.

Это, в свою очередь, станет одним из факторов, которые повлияют на устойчивое положение Узбекистана на международных рынках товаров и услуг, стабильный рост показателей экспорта, а также эффективное развитие и рост национальной экономики.

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