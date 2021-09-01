Движение «Талибан» направило в МИД Узбекистана поздравительное письмо в связи с 30-летием независимости страны. Об этом сообщил официальный представитель МИДа Юсуп Кабулжанов.

Послание направлено членом переговорной группы Исламского Эмирата Афганистан и пресс-секретарём политического офиса движения «Талибан» Мохаммадом Сухейлем Шахином от имени руководства движения, сообщил Юсуп Кабулжанов.

«Узбекистан принимает активное участие в мирном процессе в Афганистане. Конструктивная роль нашей страны признаётся и нынешним руководством Афганистана», — отметил он.

В послании говорится: «Сердечно поздравляем руководство и народ братской страны Узбекистана с Днем независимости. Мы желаем построить плодотворные и дружеские отношения с соседним Узбекистаном. Подтверждаем заинтересованность в продолжении реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с участием Узбекистана, в частности, строительства железной дороги и линии электропередач».

В нём также подчёркивается: «Афганистан будет оказывать всё необходимое содействие узбекским партнёрам в данном направлении».

В прошлую пятницу президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане ещё два года назад прогнозировали, как будет развиваться ситуация в Афганистане, поэтому он поручал начать диалог с «Талибаном», когда ни одна страна не общалась с ними. Общение с «Талибаном» естественно, поскольку глава движения в Катаре мулла Бародар держит своё слово не нападать на Узбекистан, отметил тогда глава государства.