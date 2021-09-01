Начался новый набор учеников в бесплатную школу разработчиков Samsung Innovation Campus.

Samsung Innovation Campus — это развитие запущенной в 2017 году школы программирования Coding Lab. Сегодня проект предоставляет молодым людям еще больше возможностей углубить теоретические знания и практические навыки в области передовых и востребованных информационных технологий бесплатно.

Желающие могут выбрать один из двух курсов:

Курс по изучению языка программирования Java и разработке приложений для мобильных платформ на базе ОС Android. Курс длится девять месяцев, в течение которых ученики не только освоят все тонкости языка Java, но и научатся самостоятельно создавать приложения и игры для смартфонов, часов и планшетов. Курс по изучению основ языка «Си» и работе с микрокомпьютерами на примере Arduino. Ученики смогут создавать разнообразные устройства на базе Arduino, научатся работать с различными макетными платами, моторами, датчиками и многим другим.

При благополучной эпидемиологической обстановке, занятия будут проходить очно в учебных заведениях:

в Казахстане — в академии Samsung Innovation Сampus на базе КазНУ в Алматы и в Astana IT University в Нур-Султане;

в Узбекистане — в IT-техникуме в Ташкенте. Пока будет доступен только курс по основам «Си» и Arduino.

Занятия будут проходить два раза в неделю по 120 минут. Основной язык обучения — русский, в дальнейшем будут добавлены казахский и узбекский языки.

Для жителей других городов будет возможность изучать онлайн-курс по разработке мобильных приложений.

Соискатели должны быть в возрасте от 13 до 20 лет.

Чтобы попасть в школу, нужно пройти вступительный онлайн-тест на сайте школы с 15 августа по 15 сентября.

Успешно завершившие IT-курс по проекту Samsung Innovation Campus получат сертификаты от Samsung, а особо отличившиеся — еще и возможность получить призы.

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