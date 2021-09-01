День независимости — это один из главных национальных праздников, который символизирует волю и стремление всего многонационального народа Узбекистана к свободе и новым победам, счастливой жизни в мирной и благополучной стране.

За прошедшие три десятилетия Узбекистан прошел нелегкий путь формирования сильного демократического государства.

MIMAR Group сердечно поздравляет узбекистанцев с Днем независимости и желает всем гражданам многонациональной страны благополучия и процветания, крепкого здоровья и успехов во всех благих начинаниях. Компания желает, чтобы каждый день жизни в свободном, процветающем и мирном Узбекистане был наполнен счастьем и радостью, сбылись заветные мечты и были достигнуты благородные цели.





Быть частью великих преобразований, происходящих сегодня в Узбекистане, и вносить свой посильный вклад в обновление и модернизацию родной страны — большая честь для каждого члена многотысячной команды MIMAR Group.

По случаю знаменательного праздника коллектив компании MIMAR Group подготовил поздравительный ролик, посвященный многообразному, великому, динамично развивающемуся новому Узбекистану.

На правах рекламы.