Празднование Дня независимости в 1990-е годы

Фото обложки: Празднование Дня независимости на центральном стадионе Карши, 1993 год.
В этом году Узбекистан отмечает 30-летие Независимости. Главные торжества прошли в парке «Новый Узбекистан», который был построен специально к юбилейной дате. Как отмечали праздник в первые годы независимости — в фотоподборке «Газеты.uz».
Фотографии приобретены редакцией в Национальном архиве кинофотофонодокументов.
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Народные гуляния на площади «Мустакиллик» в Ташкенте, 1992 год.
Празднование Дня независимости на центральном стадионе Карши, 1993 год.
Празднование Дня независимости на площади «Мустакиллик» в Ташкенте, 1992 год.
Выступление первого президента Узбекистана Ислама Каримова в честь Дня независимости. Площадь «Мустакиллик», Ташкент, 1994 год.
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Празднование Дня независимости в центре Гулистана. Сырдарьинская область, 1994 год.
Участники концертной программы, посвящённой Дню независимости на главной площади страны, 1995 год.
Празднование Дня независимости на центральном стадионе «Спартак» в Фергане, 1995 год.
Празднование дня Независимости в Хавастском районе Сырдарьинской области, 1996 год.
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