Филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) создается в Ташкенте. Соответствующее постановление 28 августа подписал президент Узбекистана.

Основные направления работы филиала — подготовка высококвалифицированных творческих кадров с учетом потребностей кинокомпаний и киностудий в высококвалифицированных кадрах, а также проведение исследований в области киноискусства.

Филиал примет первых студентов уже в 2021/2022 учебном году. Форма обучения — очная, заочная и дистанционная.

Обучение ведется на основе государственного гранта и платного контракта, при этом бюджетники по окончании вуза должны пройти пятилетнюю отработку в кинокомпании, телерадиокомпании и организации в сфере кино и телевидения.

Выпускники ВГИКа получат диплом российского образца, признаваемый также в Узбекистане.

Филиал разместят в здании Киностудии документальных и хроникальных фильмов по адресу: Ташкент, Чиланзарский район, улица Чиланзарская, 1А.