Официальный представитель Министерства иностранных дел Узбекистана Юсуп Кабулжанов выступил с заявлением, опровергающим сведения о том, что движение «Талибан» якобы исключило из школьной программы изучение узбекского языка на территории Афганистана. Заметку об этом ранее разместил в социальных сетях историк Анвар Назир.

«Исходя из этого, указанное лицо делает вывод о том, что изучение наследия Амира Темура, Шайбанихана, Боборахима Машраба, Махмуда Газневи, Абу Райхана Беруни, а также навоиведение запрещены талибами в Афганистане», — говорится в заявлении.

«Хочу сообщить, что в ходе беседы представителя Министерства иностранных дел Республики Узбекистан с официальным руководством движения „Талибан“ указанная информация была опровергнута афганской стороной как несоответствующая действительности», — заявил Юсуп Кабулжанов.

Представители «Талибан», по его словам, подтвердили, что узбекский язык, наряду с языками пушту и дари, будет и впредь оставаться одним из официальных языков Афганистана. «Его изучению и развитию в Афганистане, со слов официального представителя талибов, будет придаваться важное значение со стороны нового руководства страны», — заверил представитель МИДа.

«Вызывает искреннее сожаление, что некоторые неосведомленные „аналитики“ и журналисты публикуют откровенно искаженную и лживую информацию в поисках „сомнительных сенсаций и жареных фактов“», — заключил Юсуп Кабулжанов.