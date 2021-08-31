Войска США были полностью выведены из Афганистана 30 августа, сообщил в ходе брифинга глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«Сегодняшний вывод войск означает как завершение военной составляющей эвакуации, так и завершение почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года», — заявил Маккензи.

С 14 августа военные самолёты США эвакуировали более 79 тысяч гражданских лиц из аэропорта Кабула, в том числе 6000 американцев и более 73 тысяч граждан Афганистана и третьих стран. В их числе — афганцы со специальными иммиграционными визами, консульский персонал, люди из группы риска и их семьи. Всего США и силы коалиции вывезли из Афганистана более 123 тысяч гражданских лиц.

Кроме того, США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане, американские дипломаты будут работать по афганскому направлению из столицы Катара Дохи. Об этом объявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

«На сегодняшний день мы приостановили своё дипломатическое присутствие в Кабуле и перенесли нашу [дипломатическую] деятельность в Доху, в Катар», — сказал Блинкен.

«Учитывая нестабильность в сфере безопасности и неопределённость политической ситуации в Афганистане, это был предусмотрительный шаг», — добавил он.

По словам главы Госдепартамента, из Дохи будет вестись дипломатическая работа с Афганистаном, осуществляться консульская деятельность, решаться вопросы предоставления гуманитарной помощи, а также вестись координация с союзниками и партнёрами Вашингтона по Афганистану.