До 10 сентября ТТИТ принимает документы на 2021−2022 учебный год по совместным образовательным проектам с южнокорейскими университетами Bucheon University, University Сollege of Ulsan, а также с университетом Пучон в Ташкенте.
По данным проектам студенты обучаются два года в ТТИТ в соответствии с учебными планами и образовательными программами, разработанными техникумом совместно с вышеуказанными университетами в рамках требований законодательства Узбекистана по системе профессионального образования.
В дальнейшем студенты, успешно прошедшие квалификационные экзамены по проектам с Bucheon University и University Сollege of Ulsan, вправе продолжить обучение в Южной Корее с третьего курса. А по проекту с университетом Пучон в Ташкенте могут продолжить третий курс в университете Пучон в Ташкенте.
Выпускники техникума получают диплом государственного образца о профессиональном образовании с присвоением соответствующей квалификации и специальности.
Студентам, продолжившим обучение непосредственно в Bucheon University, University Сollege of Ulsan или в университете Пучон в Ташкенте, по завершении учебы выдается диплом бакалавра по направлению обучения соответствующего университета.
ТТИТ предлагает для абитуриентов обучение по совместным проектам с тремя вузами:
- с Bucheon University по специальности «Разработка аппаратно-программного комплекса» (специалист по проектированию вычислительных устройств на базе микроконтроллера, специалист по коммуникационному инжинирингу);
- с University Сollege of Ulsan по специальностям «Конвергенция информационно-коммуникационных технологий» (специалист по интеграции аппаратного комплекса, специалист по интеграции программного обеспечения), «Организация и управление гостиничным хозяйством» (менеджер административно-хозяйственной службы, менеджер Food and Beverage);
- с университетом Пучон в Ташкенте по специальности «Менеджмент» (корейский язык и менеджмент, менеджер).
Прием документов осуществляется в режиме онлайн до 10 сентября на сайте.
Языки обучения:
- в ТТИТ — узбекский, русский;
- в Bucheon University и University Сollege of Ulsan в Южной Корее — корейский;
- в университете Пучон в Ташкенте — корейский, английский.
Обучение по совместным проектам осуществляется на платно-контрактной основе.
Более подробную информацию по проектам можно получить на сайте ТТИТ.
Телефон приемной комиссии: (+998) 55−502−01−01 (код 3).
Преподаватели по нижеследующим предметам, заинтересованные в трудоустройстве, могут обратиться по телефону: (+998) 55−502−01−01 (код 1) для получения более подробной информации.
Предметы:
- корейский язык;
- английский язык;
- программирование (объектно-ориентированное программирование, алгоритмизация, база данных);
- программирование «интернет вещей»;
- системы автоматики и робототехники.
Адрес ТТИТ: Мирзо-Улугбекский р-н, пр-т Мустакиллик, 7.
Ориентир: станция метро «Амир Темур хиёбони».
Telegram: t.me/tatt_2022
Instagram: @texnikum.uz
Facebook: fb.com/texnikumuz-581772929180030
На правах рекламы.