До 10 сентября ТТИТ принимает документы на 2021−2022 учебный год по совместным образовательным проектам с южнокорейскими университетами Bucheon University, University Сollege of Ulsan, а также с университетом Пучон в Ташкенте.

По данным проектам студенты обучаются два года в ТТИТ в соответствии с учебными планами и образовательными программами, разработанными техникумом совместно с вышеуказанными университетами в рамках требований законодательства Узбекистана по системе профессионального образования.





В дальнейшем студенты, успешно прошедшие квалификационные экзамены по проектам с Bucheon University и University Сollege of Ulsan, вправе продолжить обучение в Южной Корее с третьего курса. А по проекту с университетом Пучон в Ташкенте могут продолжить третий курс в университете Пучон в Ташкенте.

Выпускники техникума получают диплом государственного образца о профессиональном образовании с присвоением соответствующей квалификации и специальности.





Студентам, продолжившим обучение непосредственно в Bucheon University, University Сollege of Ulsan или в университете Пучон в Ташкенте, по завершении учебы выдается диплом бакалавра по направлению обучения соответствующего университета.

ТТИТ предлагает для абитуриентов обучение по совместным проектам с тремя вузами:

с Bucheon University по специальности «Р азработка аппаратно-программного комплекса» (специалист по проектированию вычислительных устройств на базе микроконтроллера, специалист по коммуникационному инжинирингу);

азработка аппаратно-программного комплекса» (специалист по проектированию вычислительных устройств на базе микроконтроллера, специалист по коммуникационному инжинирингу); с University Сollege of Ulsan по специальностям «Конвергенция информационно-коммуникационных технологий» (специалист по интеграции аппаратного комплекса, специалист по интеграции программного обеспечения), «Организация и управление гостиничным хозяйством» (менеджер административно-хозяйственной службы, менеджер Food and Beverage);

«Конвергенция информационно-коммуникационных технологий» (специалист по интеграции аппаратного комплекса, специалист по интеграции программного обеспечения), «Организация и управление гостиничным хозяйством» (менеджер административно-хозяйственной службы, менеджер Food and Beverage); с университетом Пучон в Ташкенте по специальности «Менеджмент» (корейский язык и менеджмент, менеджер).





Прием документов осуществляется в режиме онлайн до 10 сентября на сайте.

Языки обучения:

в ТТИТ — узбекский, русский;

в Bucheon University и University Сollege of Ulsan в Южной Корее — корейский;

в университете Пучон в Ташкенте — корейский, английский.





Обучение по совместным проектам осуществляется на платно-контрактной основе.

Более подробную информацию по проектам можно получить на сайте ТТИТ.

Телефон приемной комиссии: (+998) 55−502−01−01 (код 3).

Преподаватели по нижеследующим предметам, заинтересованные в трудоустройстве, могут обратиться по телефону: (+998) 55−502−01−01 (код 1) для получения более подробной информации.

Предметы:

корейский язык;

английский язык;

программирование (объектно-ориентированное программирование, алгоритмизация, база данных);

программирование «интернет вещей»;

системы автоматики и робототехники.

Адрес ТТИТ: Мирзо-Улугбекский р-н, пр-т Мустакиллик, 7.

Ориентир: станция метро «Амир Темур хиёбони».

Telegram: t.me/tatt_2022

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