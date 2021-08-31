ТРЦ Samarqand Darvoza поздравляет с 30-летием независимости Узбекистана и желает всем крепкого здоровья, семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия, а также мирного неба и умножения добрых дел на славу Узбекистана.

1 сентября в честь 30-летия Дня независимости Узбекистана ТРЦ Samarqand Darvoza приглашает посетить насыщенную праздничную программу. С первых минут гостей ожидает атмосфера национально-патриотического и современного зажигательного праздника с участием:

DJ Piligrim;

группы «Кук чой»;

группы «Манхэттен»;

танцевальных коллективов;

национального ансамбля.





Также посетителей ждут конкурсы от ведущего и розыгрыши призов от любимых брендов и множество других сюрпризов.





В праздничные дни Bata, Basconi, Colin’s, Okaïdi, Women’Secret, Maylin, Miniso, Pandora, Sokolov, Tom Tailor U.S., Polo Assn и другие бренды, представленные в ТРЦ Samarqand Darvoza, предлагают покупателям скидки и предоставляют выгодные предложения.

Стоит провести праздничные выходные с Samarqand Darvoza.

Адрес: ул. Караташ, 5А.

Телефон: (+998) 71−205−00−55.

Facebook: fb.com/Samarqand.darvoza

Instagram: @samdarvoza

Telegram: t.me/samarqanddarvoza

На правах рекламы.