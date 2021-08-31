День независимости — первый и главный государственный праздник в Узбекистане. В 2021 году он ознаменован еще и тем, что исполняется 30 лет государственной независимости. В честь этой знаменательной даты мобильный оператор Mobiuz проводит для абонентов и населения крупные акции.

Только до 7 сентября включительно у всех желающих есть шанс стать обладателями красивых номеров компании, воспользовавшись специальным предложением. В акции участвуют категории Gold, Super Gold, Platinum Light, Platinum, Platinum Plus, Super Platinum — на них действует скидки до 80%. Для этого достаточно активировать один из годовых тарифов Mobi 110 Yillik или Mobi 150 Yillik.

Примечательно, что стоимость красивых и желанных номеров Mobiuz в категориях Platinum, Platinum Plus и Super Platinum по акции снижены в пять раз.

Вместе с тем до конца сентября продолжается акция по предоставлению скидок и на другие категории красивых номеров — Steel Light, Steel, Bronze, Silver Light, Silver. В зависимости от тарифных планов их можно подключить со скидками до 100%.

Для удобства абонентов все офисы Mobiuz по Узбекистану в праздничный и выходные дни будут работать в штатном режиме. Номера также доступны в пунктах продаж коммерческих партнеров.

Еще одним приятным праздничным сюрпризом для действующих и новых абонентов Mobiuz стал запуск промо-интернет-пакета на 30 000 МБ с 50-процентной скидкой. Только до 5 сентября включительно его можно подключить всего лишь за 32 500 сумов. Код активации — *102*030#. Количество пакетов при этом не ограничено.

«Скидки на красивые номера и интернет-пакеты Mobiuz — самые востребованные среди наших абонентов активности. На этой раз мы решили приурочить их к 30-летию независимости Республики Узбекистан и тем самым поддержать отличное праздничное настроение наших соотечественников. Пользуясь возможностью, мы поздравляем всех узбекистанцев с праздником и желаем чистого неба на головой, достижения всех намеченных планов и целей», — сказал официальный представитель по связям с общественностью Mobiuz Сардор Таджиев.

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