В сентябре школьники и студенты отправляются на учебу в школы, колледжи и университеты в классическом режиме с живым присутствием. А новый учебный год предполагает новые домашние задания, новые обучающие видео в интернете и освоение новых программ, которые на смартфон не установишь. Чтобы учиться с комфортом, LG предлагает познакомиться c несколькими своими решениями.

Первый в списке — монитор LG UltraGear 27UP850-W. Его по праву можно назвать универсальным монитором. Он помогает смотреть обучающие видео, отображать картинки, наслаждаться играми в высоком качестве.

Благодаря разрешению экрана 3840×2160, диагонали 27 дюймов и матрице IPS ребенку будет комфортно смотреть любой контент с высоким уровнем цветопередачи, соответствующим стандарту VESA DisplayHDR 400. Дополнительные преимущества монитора, помимо качества изображения — время отклика в 5 миллисекунд, что во время игры помогает мгновенно реагировать на действия противников.

Чтобы создать комфортные условия для глаз, этот монитор с практически безрамочным дизайном дает возможность менять положение с горизонтального на вертикальное и обратно, а также настраивать наклон и высоту. Таким свойством может похвастаться далеко не каждый монитор.

Второе решение — телевизор LG OLED C1 с миллионами самоподсвечивающихся пикселей, которые обеспечивают реалистичное качество изображения со 100-процентной цветопередачей, высокой контрастностью и глубоким черным цветом.





Помимо преимуществ в виде качества изображения и наличия различных возможностей и технологий, OLED-модели были сертифицированы как дисплеи с низким уровнем синего света, без мерцания и дискомфорта для глаз. Это одно из главных преимуществ телевизоров OLED, благодаря которому даже многочасовой просмотр образовательных программ не вызывает усталости глаз.

Еще одно отличие телевизора OLED от аналогов — это совместимость с технологией NVIDIA G-SYNC. OLED-дисплеи обладают совместимостью с технологией, которая адаптирует частоту обновления к частоте кадров подключенного устройства, передавая изображение с усиленным эффектом присутствия.

Третье решение — беспроводные наушники LG Tone Free FN6 с технологией чистого звучания Meridian. Они создают для ребенка эффект полного погружения в аудиоконтент, будь то обучающие ролики, музыка или аудиокниги, не отвлекая членов семьи лишними звуками.





Эти наушники не только передают чистое и объемное звучание. В отличие от аналогов Tone Free FN6 обеспечивают надежную посадку в ухе не с помощью глубокого погружения, а благодаря сбалансированной конструкции с правильным распределением веса. Также за удобство использования наушников отвечают амбушюры из гипоаллергенного силикона медицинского класса, которые не вызывают раздражение в ушах даже при долгом использовании.

В список особенностей наушников входят безопасный режим окружающего звука, который помогает слышать все происходящее при переходе через дорогу или в общественном транспорте, и время автономной работы с непрерывным воспроизведением музыки до 21 часа.

Говоря о безопасности, нельзя не сказать про ультрафиолетовую очистку наушников от бактерий. В комплект моделей FN6 входит специальный зарядный кейс с технологией UVnano, который убивает 99,9% бактерий с помощью ультрафиолета, пока наушники находятся на зарядке.

Что бы вы ни выбрали, техника LG сделает все возможное, чтобы предоставить положительные ощущения от ежедневного использования.

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Сайт: lg.com

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