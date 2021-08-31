Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Нурлан Ермекбаев подал рапорт об отставке после возгорания и последовавших за ним взрывов на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана. По последним данным, количество погибших составило 15 человек, пишет Tengrinews.kz.

Ранее Нурлан Ермекбаев комментировал возможность своей отставки:

«Говорить о том, что министр виноват, — это невежество. Образованные люди знают, что Вооруженные силы — это такое малое государство, там и система образования, и система здравоохранения. Подготовка солдат — это очень сложный механизм. Один человек не может за всем этим уследить. (…) У нас есть определенное правило — первый руководитель несет ответственность за все. Даже если нет моей вины в этом, я понесу ответственность», — ответил министр на вопрос журналистов.