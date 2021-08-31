Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТамО) Кунио Микурия в интервью «Газете.uz» рассказал о важности политики регионализации для таможенной сферы, мерах, которые надо принять, чтобы сократить время на таможенные процедуры, и о том, как таможенное оформление влияет на инвестиционный климат страны.

— Вы несколько раз бывали в Узбекистане. Ваш первый визит был в 2010 году, с 2019 года вы совершили ещё несколько визитов. Какие изменения вы заметили в таможенной сфере Узбекистана?

— Прежде всего, хочу искренне поздравить вашу страну с 30-летием независимости. В настоящее время можно наблюдать стремительные реформы не только в таможенной сфере, но и в других отраслях жизни в Узбекистане. Я вижу, что существует сильная политическая воля по продвижению рыночных реформ, и такая же воля существует в таможенной сфере.

За это время была улучшена инфраструктура приграничных таможенных постов, страна также инвестирует в улучшение таможенной системы. В частности, создан Ситуационный центр, координирующий деятельность приграничных таможенных постов.

Кроме того, экономическим операторам оказываются качественные услуги за счёт упрощения ряда таможенных процедур и предоставления информации. Таможенные процедуры в Узбекистане улучшаются на основе передовых международных стандартов. Также отрадно, что ведётся тесное сотрудничество с соседними странами для обмена информацией, что способствует упрощению процедур торговли и таможенных процедур.

— Президент Шавкат Мирзиёев уделяет особое внимание улучшению отношений с соседними странами. Примером служит возобновление работы контрольно-пропускных пунктов между Узбекистаном и Таджикистаном, которые были закрыты многие годы. Как политика Узбекистана, направленная на улучшение добрососедских и взаимовыгодных отношений в Центральной Азии, повлияет на состояние таможенной сферы в регионе?

— Эта политика создала экономические возможности для тех, кто живёт в приграничных территориях Узбекистана с Таджикистаном. Это означает, что здесь торговля и экспорт будут расти. Это также значимо для таможни Таджикистана и таджикского населения, так как это означает, что передвижение людей и товаров между границами будет увеличиваться.

Я также посещал посты, расположенные на границе Узбекистана с Казахстаном. Я стал свидетелем высокого уровня обслуживания постов обеих государств, а также торговых операций, проводимых в крупных масштабах, что является предпосылкой региональной интеграции. В основе всего этого лежит политика добрососедства.

В результате этих больших изменений в Центральной Азии другие регионы также начали видеть возможности для торговли и экономического сотрудничества с Центральной Азией. Эта новая политика оказала положительное влияние не только на экономику Узбекистана, но и на соседние страны.

— Узбекистан присоединился к двум важнейшим международным документам в области таможенного дела: Киотской и Стамбульской конвенциям. Означает ли это, что таможенная сфера Узбекистана гармонизируется с международными стандартами?

— На основе этих международных стандартов Узбекистан обязался открывать свои границы, и это очень важный посыл для экономических операторов. Потому что транспарентность и предсказуемость, основанная на международных стандартах, является приоритетом для них. Благодаря этому они будут больше вовлечены в экономику Узбекистана.

Присоединение Узбекистана к этим международным документам также является хорошей возможностью для локальных субъектов экономики. Однако, помимо присоединения, важно при имплементации адаптировать эти конвенции. И это не произойдет в одночасье.

Всемирная таможенная организация всегда готова предоставить свои рекомендации и предложения по имплементации этих международных стандартов, чтобы упростить таможенные процедуры Узбекистана.

— Как вы оцениваете цифровизацию таможенной системы Узбекистана?

— Современные таможенные процедуры основаны на использовании информационных технологий. Узбекская таможня сегодня автоматизирует таможенные процедуры. Прежде всего, этот процесс повышает эффективность деятельности экономических операторов. Если бы этот процесс не был запущен, все операции проводились бы при полном участии человеческого фактора.

Благодаря цифровизации все процедуры выполняются в режиме онлайн, в форме безбумажной торговли, т. е. приход участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в таможенные органы с документами стал не обязательным. Участники ВЭД теперь могут производить таможенные платежи онлайн.

С точки зрения таможни цифровизация облегчает процессы торговли и защищает общество от рискованной торговли. То есть сама система управления рисками анализирует существующие риски и служит защите национальной экономики от рискованной торговли и содействию здоровой торговле.

Цифровая таможня Узбекистана также связана с другими министерствами и ведомствами, т. е. в рамках программы «Единое окно» таможня позволила участникам ВЭД подавать все необходимые документы в электронном виде. Участникам ВЭД теперь не нужно ездить из одного ведомства в другое для получения необходимых документов. Они имеют возможность подать необходимые документы во все министерства и ведомства через таможенную информационную систему «Единое окно». Это тоже является большим плюсом цифровизации.

— В индикаторе «Международная торговля» рейтинга Всемирного банка Doing Business Узбекистан занимает 152-е место. Что, по-вашему, может быть причиной такого низкого показателя, и какие меры необходимо принять для улучшения этого показателя?

— Это исследование основано на критических данных и методологии измерения. Мы разговаривали со Всемирным банком по поводу стран, не имеющих выхода к морю (land-locked), особенно в случае Узбекистана, которому надо проходить через два государства, чтобы выйти к морю (double land-locked). Они должны учитывать географические особенности и убедиться, что данные, которые они получают, являются точными и поступают из надежных источников, особенно данные от частного сектора. По этому вопросу мы постоянно дискутируем со Всемирным банком.

Данные, которые они получают от частного сектора, говорят о восприятии экономических операторов. Необходимо попытаться улучшить их восприятие о таможне, конечно, повысив их эффективность, чтобы они могли почувствовать, что правительственные структуры принимают меры и что пограничные процедуры постоянно совершенствуются.

Присоединение к Киотской конвенции может стать хорошим стимулом для частного сектора, и теперь узбекская таможня взяла на себя обязательство внедрять передовую практику международных стандартов. В этом году таможня Узбекистана присоединилась к Программе содействия глобальной торговле, поддерживаемой ВТамО. Таким образом, вы можете улучшить партнёрство таможенной системы и бизнеса, а также повысить рейтинг в ведении бизнеса.

— Что сделать, чтобы улучшить доверие частного сектора к ведомствам? Или частный сектор должен адаптироваться к проводимым реформам?

— И то, и другое необходимы. Пограничные процедуры связаны не только с таможней, есть и другие государственные ведомства, и надо привлекать всех.

Мы рекомендуем провести анализ затрачиваемого времени. Например, сколько времени затрачивается со стороны ведомств на перемещение каждого груза до его фактического пересечения границы? В этих процедурах участвует не только таможня. Есть и другие ведомства, выдающие разрешительные документы для участников ВЭД. Поэтому важно определить основного ответственного, из-за которого расходуется значительно больше времени. Это может быть частный сектор, таможня или любое другое ведомство.

После выявления недостатков следует разработать план совместных действий. Они могут определить, какие действия и меры следует реализовать, чтобы сократить это время. Чтобы перейти к действиям, вы можете составить ещё один план действий, чтобы избежать препятствий. Это то, что мы рекомендуем, и мы фактически начинаем этот процесс.

— Насколько время, затрачиваемое на таможенные процедуры, и таможенные платежи влияют на инвестиционный климат в стране? Есть ли истории успеха, которые стоило бы изучить?

— Для инвесторов очень важна эффективность пограничных процедур. Любой инвестор, который приезжает в вашу страну, может производить товары или предоставлять услуги. Если для экспорта или импорта их материалов затрачивается много времени, тогда у них начнут возникать проблемы.

Эффективность цепочки поставок была ключом к глобальному развитию, поэтому эффективность пограничных процедур влияет на инвестиционный климат. Один из способов решения — это минимизация используемого времени, что я уже объяснил.

Другой способ — это развивать партнёрство между таможней и бизнесом. Таможня должна проверять, соблюдают ли экономические операторы правила, и признавать таковые заслуживающими доверие. Таможня может предоставлять больше условий для авторизованных экономических операторов. Чтобы следить за тем, что они продолжают соблюдать правила, можно проводить пост-таможенную проверку один раз в год или периодически. Это также помогает прогрессировать в глобальном масштабе.

В Африке мы сделали много инвестиций для повышения эффективности таможенного оформления. В частности, такие страны, как Руанда и Уганда добились огромного прогресса благодаря вышеупомянутым мерам и использованию технологий. Они также улучшили свои позиции в рейтинге Всемирного банка. Такие же истории успеха были в странах Азии и Латинской Америки. И я бы хотел, чтобы Узбекистан тоже стал историей успеха.

— Какую роль играет Узбекистан в политике регионализации ВТамО?

— ВТамО устанавливает международные стандарты и международные программы, но важно то, как их реализовать. Кто будет внедрять эти стандарты? Вот почему мы используем региональный подход.

ВТамО имеет ряд программ, направленных на повышение потенциала стран-участниц. Например, в Узбекистане существует Национальный кинологический центр, имеющий статус регионального. Также мы создаём региональную таможенную лабораторию в Узбекистане. Эти региональные организации могли бы помочь создать сильную региональную сеть среди таможенных администраций, чтобы они могли делиться большим объёмом информации. Эти региональные организации знакомят с передовой международной практикой и позволяют изучить опыт развитых стран. Но для того, чтобы применить эти стандарты в своей стране, вам нужно подумать о вашем собственном контексте, своей среде. Реформы должны проводиться самой таможней, а не навязываться другими.

Региональные центры создадут почву для объединения таможенных органов региона и обмена опытом. При помощи центров сотрудники таможенных органов смогут улучшить свои знания и навыки. Самое главное — будет обмен опытом, основанным на международной и передовой практике.

Развитие человеческого потенциала, особенно через региональную структуру, тоже очень важно. Узбекская таможня также могла бы поделиться своей передовой практикой и опытом с другими странами.

— Как ваша организация помогает улучшению потенциала человеческих ресурсов таможенной системы Узбекистана?

— ВТамО имеет несколько программ развития человеческого потенциала. Например, Корейская программа развития, которая помогает молодым таможенникам учиться за границей и повышать свои знания.

Кроме того, ВТамО широко внедрила курсы повышения квалификации и краткосрочного обучения в Японии. Сотрудники таможенных органов, в том числе узбекские таможенники, регулярно приглашаются для участия в этих программах.

— Как таможенные реформы могут повлиять на жизнь обычного человека?

— Таможня, несомненно, повышает эффективность экономики страны, обеспечивает расширение рабочих мест за счёт упрощения пограничных процедур и облегчения торговли. Таможня также обеспечивает и безопасность. Незаконная торговля сейчас является одной из глобальных проблем. Именно таможенная система устраняет незаконный оборот взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов через границы. Таможенная деятельность оказывает значительное влияние на государственный бюджет.

В настоящее время обычным гражданам не обязательно взаимодействовать с таможенником для прохождения таможенных процедур. Все процедуры переводятся в электронный вид.

Самое главное, в Узбекистане сейчас есть политическая воля и поддержка реформ. У вас есть хорошие люди и хорошая политика развития способностей людей. И у вас также есть партнёрские отношения с соседними странами и международными организациями, включая ВТамО.

Политическая воля, люди и партнерство (three P’s — political will, people, partnership) — вот три основных принципа наращивания потенциала таможни.