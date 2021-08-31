Ранним утром 31 августа — в День памяти жертв репрессий — президент Шавкат Мирзиёев посетил аллею «Шахидлар хотираси», сообщила пресс-служба главы государства.

Представители общественности собрались здесь, чтобы почтить память жертв репрессий. Были прочитаны суры из Корана и дуа в память об ушедших, подан поминальный плов.

«Во время большевистского режима репрессиям были подвергнуты более 100 тысяч наших соотечественников, боровшихся за национальное освобождение. Многие из них были оклеветаны как враги народа и жестоко расстреляны. Ещё многие были сосланы. Их семьи были разлучены, имущество — конфисковано. Тысячи женщин овдовели, а дети остались сиротами», — говорится в сообщении.

Глава государства посетил Музей памяти жертв репрессий, реконструированный в этом году. Он ознакомился с созданными в нём условиями, историческими документами.

«Очевидно, что были репрессированы лидеры с большим потенциалом, учёные, литераторы, врачи, учителя. Они были лучшими представителями нашего народа. Тоталитарному режиму не нужны были умные люди, которые открыли бы глаза нации, укрепили бы её самосознание. Они провинились лишь в том, что были великими», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В Каракалпакстане и во всех регионах также созданы музеи, посвящённые жертвам репрессий. Они содержат множество исторических документов и уникальных фотографий из семейных архивов. Имена жертв репрессий и их жизнь исследуются в разрезе регионов и районов. На основе этой информации готовится к изданию многотомная книга «Жертвы репрессий».

Президент подчеркнул необходимость издания наряду с такими большими научными трудами небольших книжек, написанных простым языком, для школьников. Он поручил закрепить за Каракалпакстаном и областями научных сотрудников Института истории, восстановить имена джадидов, жертв репрессий в каждом регионе.

«До этого мы подходили к истории избирательно, освещая те места, которые нам нравятся, и скрывая те стороны, которые нам не по душе. Все моменты истории, нравятся они кому-то или нет, являются ли они предметом гордости или факт измены, успех это или неудача — должны быть записаны объективно», — сказал президент.

Глава государства также поприветствовал решение Верховного суда по оправданию 115 жертв репрессий.

«Почти 100 лет спустя справедливость восторжествовала. Восстановлены честные имена 115 наших предков, которые боролись за нашу национальную независимость и не были реабилитированы. А ведь сколько их ещё? Необходимо продолжить благородную работу, направленную на восстановление чести и достоинства патриотов», — сказал Шавкат Мирзиёев.

У символического надгробия президент побеседовал с представителями старшего поколения, научного сообщества и интеллигенции. «Наши предки-джадиды сделали всё, чтобы освободить нашу страну, вывести её из отсталости и развить все сферы. За это они заплатили собственной жизнью. Поэтому сегодня, в период независимости, мира и свободы, мы должны помнить и почитать их деяния», — сказал он.

Напоним, пемориальный комплекс «Шахидлар хотираси» закрывался на реконструкцию в апреле этого года.

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