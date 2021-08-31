За последнее время в Узбекистане произошли кардинальные изменения в сфере туризма. В частности, за последние пять лет значительно был упрощен процесс въезда в Узбекистан. Теперь туристы ряда стран могут въезжать на территорию Узбекистана без оформления визы. Также время выхода из международного аэропорта в Ташкенте сократилось в несколько раз, а инфраструктура развивается с каждым днем. Все эти положительные изменения поспособствовали привлечению иностранных туристов в Узбекистан.

Кроме того, огромное внимание уделяется и паломническому туризму. Например, в феврале этого года при поддержке АО Uzbekistan Airways, Министерства туризма и спорта и Министерства транспорта национальный туроператор Asialuxe Travel инициировал блог-тур с участием главных инфлюенсеров Турции, которые продемонстрировали своей многомиллионной аудитории привлекательность направления Узбекистана.





Также компания при активном участии Uzbekistan Airways, Turkish Airlines и заинтересованных ведомств активно занимается привлечением иностранных туристов. Все это способствовало развитию и созданию собственного DMC, который необходим для повышения имиджа и оказания высококлассных услуг на территории Узбекистана.

DMC или туроператор по приему — это компания, которая специализируется на приеме туристов в Узбекистане, а именно занимается организацией полного цикла туристического пакета, включая бизнес-поездки.





Особенность DMC от Asialuxe Travel — это полная автоматизация всех сопутствующих процессов. Уже сейчас турист может самостоятельно из любой точки мира выбрать и забронировать необходимый отель, заказать экскурсию или трансфер на сайте компании. Кроме того, компания дает возможность индивидуально подходить к каждому запросу и организовать полное сопровождение каждого туриста во время всей поездки. Таким образом, турист будет чувствовать себя максимально комфортно на протяжении всего тура.





Также, учитывая реалии настоящего времени, одно из направлений DMC от Asialuxe Travel — это продвижение безопасного туризма (Safe Tourism) путем соблюдения всех рекомендаций по профилактике COVID-19. Уже во время трансфера на комфортабельных автомобилях каждому туристу предлагается бутылочка воды, а также средства индивидуальной защиты в отдельной упаковке. Туристы не беспокоятся о необходимости покупки билетов, оплаты счетов за проживание и прочего. Все моменты до мелких деталей учтены в каждом турпакете вне зависимости от представленного бюджета.





Отличительная особенность национального DMC от Asialuxe Travel заключается в том, что компания имеет многолетний опыт как на территории Узбекистана, так и за ее пределами. Профессионализм компании помогает учитывать особенности каждого туриста и предлагать максимально высокий сервис на международном уровне.

Таким образом, в честь 30-летия независимости национальный туроператор Asialuxe Travel подготовил серию видеороликов для продвижения туристического потенциала Узбекистана, которые будут активно транслироваться как в Узбекистане, так и далеко за его пределами. С одним из результатов труда огромной команды можно было ознакомиться в начале статьи.





Национальный туроператор Asialuxe Travel открыт к сотрудничеству и готов работать в данном направлении с агентами по всему миру. Развитие направления Asialuxe Travel по приему туристов в Узбекистан не было бы возможным без содействия таких компаний и ведомств, как АО Uzbekistan Airways, Министерство туризма и спорта, Министерство транспорта, Turkish Airlines и других организаций, которые постоянно вносят свой вклад в развитие въездного туризма.

«Asialuxe Travel — ваш национальный туроператор».

Телефон: (+998) 95−144−00−00.

E-mail: info@asialuxe.uz

Сайт: asialuxe.uz

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