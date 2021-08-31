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1, 2, 3, 4 и 5 сентября
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
1, 2, 3, 4 и 5 сентября
Куда пойти на выходных в Ташкенте?
Кинопоказы, народные гуляния в центре столицы, праздничные шоу для самых маленьких, интеллектуальные игры и другие мероприятия пяти праздничных выходных.
Редакторы Афиши отобрали для вас самый топ. Все события — в календаре на сайте.
Кино
«Шан-Чи и легенда десяти колец»
Киносреда в Human House
Показ документальных фильмов Бориса Голендера
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Город
День независимости в Anhor park
Праздничный концерт в Tashkent City
Празднование Дня независимости в Magic city
Празднование Дня независимости в Central park
День независимости в ТРЦ Compass
Акция в Anhor park
Праздничные скидки в Malibu Sun Club
Дети
Праздник в ТРК Next
Детские шоу в ТРЦ Vega Centre
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Знания
Интеллектуальный клуб «60 секунд»
Игра «Квиз, плиз: Назад в СССР»
Настольные игры с Profi Training
VI выездная школа педагогов и директоров
Вечеринки
Вечеринки в One More
Вечеринки в Fabis Restaurant & Bar
Вечеринки в баре The Time
Вечеринки в CMI
Выходные в Layner
Open air в ресторане Velvet
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