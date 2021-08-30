В ночь на 30 августа в Узбекистан доставили 90 тысяч доз второго компонента вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Этот компонент „Спутника V“ предназначен для второй фазы вакцинации граждан, получивших первый компонент этой вакцины», — говорится в сообщении.

Общее количество ввезенных в страну вакцин составило 17 миллионов 946 тысяч 540 доз. Из них:

460 тысяч доз — «Спутник V»;

986,4 тысячи доз — AstraZeneca;

13,5 миллиона доз — ZF-UZ-VAC2001;

3 миллиона 60 доз — Moderna.

Задержка с поставками

Предыдущая поставка российской вакцины в Узбекистан была 15 июля. Тогда доставили 90 тысяч доз «Спутника V» — 70 тысяч доз первого компонента и 20 тысяч доз второго компонента.

В августе Узбекистан должен был получить 160 тысяч доз «Спутника V», но в итоге поставлено всего 90 тысяч.

На фоне дефицита препарата 5 августа Министерство здравоохранения заявило, что очередную партию вакцины из 90 тысяч доз следует ждать «в ближайшие дни», однако поставка заняла больше двух недель. При этом Минздрав со ссылкой на заявления российского института имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину, отметил, что промежуток между получением обоих компонентов препарата можно продлить с 21 до 90 дней.

Срывы поставок в мире

Российские власти добились регистрации препарата «Спутник V» почти в 70 государствах и заключили десятки соглашений о поставках по всему миру. «Через год… [стало] очевидно, что выполнить соглашения о поставках России тяжело», — пишет русская служба BBC.

По данным издания, срывы в поставках российского препарата происходят по всему миру. В частности, по соглашению, заключенному в конце 2020 года, Боливия должна была получить из России 5,2 миллиона доз «Спутника» к концу мая. К концу июля доставили меньше четверти этого объема. К 30 июня получено было только 745 тысяч доз. В двадцатых числах июля доставили еще 525 тысяч, затем было сообщено, что прибытие новой партии в 200 тысяч доз задерживается.

В присылаемых партиях были в основном первые дозы вакцины, что поставило боливийские власти в сложную ситуацию — завершать иммунизацию для тех, кому достался «Спутник V», было нечем. Власти дважды сообщали о продлении предельно допустимого срока для введения второго компонента.

Недовольство отсутствием вакцины выражала и Гватемала. В конце июня министр здравоохранения страны Амелия Флорес попросила Москву вернуть аванс в 79 млн долларов, выплаченный в апреле за поставку 16 миллионов доз «Спутника». По данным правительства страны, к концу июня поставлено было всего 150 тысяч доз.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ, спонсор вакцины) заверили, что в августе производство вакцины увеличится, а в сентябре произойдет «значительное масштабирование производства». Всего, по словам главы РФПИ Кирилл Дмитриев, их партнерами стали 20 производителей из 14 стран, общий объем производственных мощностей которых — 800 млн комплектов вакцины в год.

Отставание от графика поставок наблюдалось и в Аргентине, которая стала первым и самым масштабным заказчиком российской вакцины за рубежом. Россия отправила туда около 11 миллионов доз «Спутника».

Аргентинские власти сообщали о том, что 10 миллионов доз будут поставлены еще до конца февраля. Но в итоге к середине июля оба компонента вакцины получили всего 2,5 миллиона человек, а первый — 6,8 миллиона. При этом более чем у миллиона аргентинцев истек срок в три месяца, первоначально определявшийся как предельный разрыв между введением двух компонентов, пишет BBC.

Издание сообщает о срывах в поставках в Парагвае, Иране, Гондурасе, Мексике и других государствах. Страны изучают возможность комбинирования «Спутника V» с другими вакцинами и рассматривают покупку препаратов от других производителей.

«Газета.uz» ранее писала, что цена на «Спутник V», поставляемого в Узбекистан, намного выше, чем стоимость вакцин от других производителей.

В конце июля сообщалось, что правительство Узбекистана намерено вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября. Осенью ожидается поставка вакцины Pfizer.

По состоянию на 28 августа в Узбекистане использовано более 14 миллионов доз вакцин. Первую дозу получили 9,39 миллиона человек, вторую — 3,4 миллиона, третью — 1,2 миллиона. Полный курс вакцинации прошли свыше 1,72 миллиона человек.