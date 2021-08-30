В последние дни августа по большинству областей Узбекистана наблюдается сухая и всё еще по-летнему теплая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Лишь в Ташкентской области, а также предгорных и горных районах страны есть слабая вероятность выпадения непродолжительного дождя с грозами. Это связанно со вторжением относительно прохладных воздушных масс из районов юго-западного Казахстана.

Местами по Узбекистану ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха в эти дни составит ночью +15…+20 градусов, днем — +30…+35.

В первые пять дней сентября на территорию Узбекистана вновь начнет поступать жаркий и сухой воздух с зарубежного юга. По всей стране ожидается преобладание малооблачной погоды со слабыми, местами умеренными ветрами.

Температурный фон снова начнет расти и к концу недели в дневные часы столбик термометра поднимется до +36…+39 градусов.