Одна из крупных торговых сетей Узбекистана Makro запустит биометрическую систему лояльности в супермаркетах, основанную на технологиях распознавания лиц VisionLabs. Компании уже начали совместную работу над проектом и рассчитывают запустить систему до конца осени.

Для получения скидок и бонусов покупателям не нужно будет доставать пластиковую карту или открывать мобильное приложение — достаточно посмотреть в камеру планшета на кассе. Видео в реальном времени передается на платформу видеоаналитики VisionLabs LUNA.





Подключить новый способ идентификации по биометрии лица можно будет в мобильном приложении E-Makro. Для этого нужно выбрать соответствующий пункт и сделать селфи.

«Сеть супермаркетов Makro всегда смотрит в сторону развития технологий. Яркий пример тому наши инновации — новая программа лояльности, первое среди ритейлеров приложение, первая в Узбекистане касса самообслуживания, первая станция для электромобилей и многое другое. Сегодня, когда мы все стоим на пороге новой эры цифрового будущего, сеть Makro рада вновь стать первооткрывателем, вместе со своим партнером — компанией VisionLabs, с которой мы планируем запустить новое направление биометрической идентификации», — рассказал Роман Сайфулин, управляющий сети супермаркетов Makro.

В Узбекистане интегратором системы выступает компания Smart Telecom Solutions. В дальнейшем ее планируется масштабировать до использования видеоаналитики в торговом зале и оплаты по лицу. Это поможет управлять загрузкой магазинов, делать таргетированные предложения покупателям, получать статистику для лучшей сегментации клиентов и повысить качество сервиса.

Технологии VisionLabs признаны одними из точных и быстрых в мире. Над обучением и развитием нейронных сетей, которые лежат в основе продуктов компании, работает собственная команда исследователей.

«За счет постоянного развития технологий компьютерного зрения их применение с каждым годом становится более массовым как в ритейле, так и в других отраслях. Более 500 компаний в 37 странах мира уже используют технологии VisionLabs. Мы помогаем трансформировать бизнес-процессы и максимально повысить лояльность клиентов за счет повышения качества и скорости обслуживания. На счету нашей компании создание систем самых разных масштабов — от локальных, на уровне отдельных компаний, до национальных биометрических платформ», — рассказал Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

О компании VisionLabs

VisionLabs — одна из ведущих компаний в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Клиенты VisionLabs — финансовые и транспортные компании, ритейлеры и международные технологические корпорации. Основные продукты компании — платформа компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA и линейка девайсов на базе собственных технологий (Luna Ace, Luna Pos, Luna Thermo и прочее).





По результатам регулярных независимых тестов американского Национального института стандартов и технологий (NIST), алгоритмы VisionLabs стабильно занимают ведущие позиции.

Среди инвесторов компании — «Сбербанк» и венчурный фонд Sistema_VC. Компания является резидентом фонда «Сколково».

Сайт: visionlabs.ai

E-mail: pr@visionlabs.ru

О компании Makro

Сеть супермаркетов Makro существует на рынке Узбекистана с 2010 года. На данный момент это одна из крупных сетей супермаркетов в Узбекистане. В ней насчитывается более 109 супермаркетов по всей стране.

Makro превращает привычный поход в магазин в увлекательное гастрономическое путешествие: на его полках всегда свежий хлеб и выпечка, свежие мясо, птица и рыба, фрукты и овощи.

Ассортимент супермаркетов регулярно обновляется на основе результатов анализа предпочтений покупателей, а качество предложенных товаров контролируется на всех этапах пути от поставщика до покупателя.

На правах рекламы.