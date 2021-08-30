На днях в социальных сетях распространился кадр из узбекского сериала «Саодат», который показывали на телеканале Mahalla. На изображении сильно размыт портрет первого президента Узбекистан Ислама Каримова.

«Газета.uz» обратилась за комментарием в администрацию телеканала. Заместитель директора Mahalla Азиз Нуруллаев объяснил размытый портрет «технической ошибкой».

«Это был сериал „Саодат“. Там произошла техническая ошибка. Сейчас этого нет, они взяли из старого [архива]… Сейчас в сериале, который идёт в эфире, уже этого нет… Сегодня вечером можете посмотреть, этого уже нет, ничего не скрыто… Это монтаж, бывает всякое», — заявил он.

В сентябре 2020 года «Газета.uz» писала, что телеканал Sevimli TV при показе турецкого сериала размывает изображение ног девушек в короткой одежде. В администрации канале тогда заявили, что это делается «исходя из законодательства и национальных ценностей», а также с учетом мнения аудитории.

Цифровой просветительский телерадиоканал Mahalla Национальной телерадиокомпании Узбекистана начал вещание в январе 2015 года. Канал призван информировать население о роли и значении института махалли в формировании демократического государства и гражданского общества, а также о решении социальных вопросов.