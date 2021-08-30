Филиал Казанского федерального университета создается d L;bpfrt/ Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана 28 августа.

Основные направления его работы:

подготовка кадров по таким направлениям, как геология, программный инжиниринг, экономика, машиностроение, лечебное дело, стоматология, фармация и медицинская биохимия;

разработка и реализация проектов фундаментальных, научно-практических и инновационных исследований;

укрепление и развитие долгосрочного сотрудничества в сфере образования и науки с ведущими образовательными организациями, научно-исследовательскими центрами и бизнес-сообществами зарубежных стран.

Филиал начнет принимать студентов с 2022/2023 учебного года. Обучение будет вестись в дневной и заочной формах. Диплом университета будет признаваться как в Узбекистане, так и в России.

Прием студентов на учебу в филиал возможен на основе государственного гранта и платного контракта. При этом выпускники филиала, прошедшие обучение на основе гранта, будут распределены в государственные органы и организации Узбекистана с условием обязательной отработки на срок не менее трех лет.

С 2021/2022 учебного года Казанский федеральный университет совместно с Джизакским филиалом Национального университета Узбекистана начнет подготовку кадров по таким направлениям, как программный инжиниринг, фармация и информационные системы и технологии на основе совместных образовательных программ. Студенты, принятые на обучение по этим направлениям, в будущем продолжат учебу в филиале.

Филиал разместится в части зданий и сооружений бывшего Высшего военного авиационного училища по улице Шарафа Рашидова в Джизаке.

КФУ — один из старейших российских университетов, основан более 200 лет назад. Насчитывает 300 направлений бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. В вузе сильные школы математики, физики, биологии, химии, языкознания. В научных исследованиях КФУ отдает приоритет разработкам в фармакологии, биомедицине, геологии, физике, химии, сфере нефтегазовых, нано- и информационных технологий (ИТ), психологии и культурологии, гуманитарных, педагогических и междисциплинарных областях.