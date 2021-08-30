Основанная в 1987 году компания Huawei уже преодолела свой 30-летний рубеж, расширившись за это время до международной компании, осуществляющей свою деятельность в 170 странах и регионах. Для крупной компании это совсем небольшой срок, как и для государства, которое встало на путь независимости 30 лет назад.

В Узбекистан компания Huawei пришла в 1999 году. За 20-летнюю деятельность компания постаралась вложить максимум своих сил и возможностей, чтобы вписаться в историю современного Узбекистана, внести свою лепту и заложить фундамент для последующего развития страны. Учитывая большой фокус на развитие «цифрового» Узбекистана, постепенное нарастание ИКТ-инфраструктуры и внедрение передовых технологий на протяжении всех лет деятельности Huawei является откликом компании на становление независимого государства.

Если брать ежегодное празднование Дня независимости, а тем более юбилея как очередного рубежа и подведения итогов, то больше всего хочется отметить достижения последних лет, которые дают стимул двигаться вперед. Huawei много говорила об инновационных технологиях и трендах в технологическом мире, таких как 5G, «интернет вещей», цифровая трансформация всех отраслей. Теперь они уже запущены в Узбекистане.

5G-сети успешно были протестированы в 2019 году, а в 2021 году сети уже используются как в потребительском сегменте, так и в сферах экономики. «Интернет вещей» и беспилотные устройства на базе тех же сетей пятого поколения внедрены в сферу сельского хозяйства. Массивные дата центры возводятся для хранения и обработки больших данных, генерируемых сервисами государственных услуг.

Все больше открывается университетов и школ с уклоном на изучение информационных технологий, и все больше ребят стремятся поступить в данные вузы и школы, а также пристраститься к изучению IT самостоятельно. Huawei рада идти рука об руку со своими заказчиками и партнерами в реализации всех задач и целей, поставленных руководством страны.

Если раньше казалось, что услуги и оборудование Huawei касаются только сектора ИКТ, то сегодня компания понимает, что вышла далеко за пределы информационных технологий, что позволяет ей вносить свой вклад в устойчивое развитие Узбекистана. Huawei глубоко чтит и уважает природные ресурсы и окружающую среду Узбекистана, и потому участвует в проектах, направленных на восстановление экологии, таких как Green Aral Sea и пилотный проект по запуску умного сельского хозяйства.

«Мир технологий меняется очень быстро, стремительно растет потребность людей быть всегда на связи. Теперь мы хотим все иметь под рукой, в телефоне. Узбекистан — не исключение. Впереди много достижений, открытий и прорывов. Со своей стороны компания Huawei всегда открыта к предоставлению передового и безопасного оборудования, открыта делиться своим опытом и передавать свои знания молодым поколениям. Мы в Узбекистане, для Узбекистана.

От лица всей нашей компании позвольте пожелать дальнейшего процветания и достижения всех целей. С праздником Дня независимости, дорогие жители Узбекистана", — обратился с поздравлением директор Huawei в Узбекистане Форест Лю.

На правах рекламы.