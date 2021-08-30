Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 30 августа провел встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, прибывшим в Ташкент с визитом, сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече были рассмотрены повестка дня и график предстоящих совместных мероприятий.

Хайко Маас вновь выразил благодарность узбекской стороне за содействие в организации эвакуации немецких и других иностранных граждан из Афганистана.

«Стороны высказали готовность в продолжении тесного сотрудничества на афганском направлении», — говорится в сообщении.

По данным посольства Германии в Ташкенте, «немецкая и узбекская стороны обсудили внешнеполитическую ситуацию, в частности Афганистан, и международное сотрудничество в кризисных ситуациях».

Хайко Маас в своем Twitter сообщил, что на встрече обсуждались способы эвакуации граждан Германии и афганского персонала воздушными и наземными путями. «Узбекистан готов к дальнейшему сотрудничеству. Детали сейчас согласовываются», — отметил глава германского МИДа.

Напомним, Министерство обороны Германии 26 августа завершило эвакуацию из Афганистана. Аэропорт Ташкента в ней использовался как промежуточная точка маршрута, где эвакуируемые пересаживались из военно-транспортных самолетов в пассажирские лайнеры. Глава Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, прибывшая в Ташкент к окончанию эвакуации, поблагодарила Узбекистан за поддержку в «очень напряжённой ситуации».

Всего вооружённые силы Германии эвакуировали из Афганистана более 5300 человек, включая граждан не менее 45 стран, выполнив 37 рейсов.