Ташкент — большой город. Сегодня в нем постоянно проживает 2,7 миллиона человек. Им всем нужны поликлиники, школы, детские сады, удобные тротуары, дороги, остановки, парки и магазины. Чем больше людей, тем больше нужно строить разных социальных и коммерческих объектов. Но просто строить где попало нельзя: это может быть в лучшем случае неудобно, а в худшем — опасно для жизни. Чтобы подходить к строительству города с умом, нужна геоаналитика. Что это такое и зачем она нужна городам, рассказывает начальник отдела Департамента цифрового развития хокимията Ташкента Дильшод Хусанджанов.

Что такое геоаналитика?

В двух словах — это совокупность данных, которые отражены на карте местности. Рождаемость и смертность, возраст и пол жителей, уровень дохода, расположение генераторов трафика (популярных среди жителей мест), границы районов, махаллей, места концентрации ДТП и многое другое — все эти данные используются в геоаналитике и в дальнейшем служат улучшению жизни граждан.

Каждый год население Ташкента увеличивается на 45 тысяч человек. Учитывая это, мы понимаем, что городу нужны новые школы, поликлиники и детские сады. Геоаналитика поможет найти правильные места для их строительства, чтобы в будущем упростить жизнь горожан и сделать её более комфортной и спокойной.

Департамент цифрового развития уже внедрил геоаналитику в планирование городской застройки. Например, новые диагностические центры в Ташкенте уже строятся с использованием геоданных. Эти учреждения разгрузят поликлиники, по направлению которых здесь можно будет сдать анализы, пройти обследование и узнать свой диагноз. Ожидается, что благодаря такому распределению функций пациенты смогут начать лечение быстрее.

Мы проверили, где изначально планировалось построить диагностические центры. Оказалось, локации были выбраны так, что учреждения не могли бы в полной мере выполнять свои функции. Как мы это поняли? Давайте взглянем на схему ниже.



На каждые два района столицы планировалось построить один диагностический центр. Но население одних районов больше других. Например, в Шайхантахурском и Алмазарском районах проживает примерно 900 тысяч человек, в то время как численность Янгихаётского и Сергелийского районов составляет менее 200 тысяч человек. Очевидно, что одного центра на два первых района будет недостаточно. Поэтому расставлять центры по логике «один на каждые два района» — неправильно.

Изначально пять учреждений из шести предполагалось расположить близ центра города. Но это было бы нецелесообразно, ведь центр и без того загружен. Пациентам пришлось бы стоять в пробках, а путь с окраин города занимал бы много времени.

Поэтому мы предложили изменить расположение диагностических центров и их распределение по районам столицы. Так, всем жителям Ташкента станет одинаково удобно добираться до новых диагностических центров, а нагрузка на эти учреждения будет распределена равномерно.













Мы расположили учреждения рядом со станциями метро и автобусными остановками. Это сократит время горожан в пути. Наконец, некоторые диагностические центры будут относиться к одному району. Это зависит от численности населения. Нагрузка на инфраструктуру будет распределена более равномерно.

Как геоаналитика спасает жизни

В Ташкенте свыше 300 школ. Благодаря геоданным у нас есть карта, на которой отображаются каждая школа и микроучастки, закрепленные за ними. Иными словами, мы видим адреса учеников, имеющих приоритетное право обучения в этих заведениях. Эта карта также помогает нам увидеть, как учащиеся добираются до школы и насколько безопасен этот путь.

С помощью геоаналитики мы изменили границы микроучастков таким образом, чтобы дети могли посещать наиболее близкую от их дома школу и шли учиться по наиболее безопасному маршруту. Например, не переходили дорогу по пути в учебное заведение.





Геоаналитика необходима всем участникам дорожного движения. Грамотный анализ позволяет понять, где и почему чаще всего происходят ДТП. Живой пример — участок Нукусской улицы у супермаркета «Макро». В 2018 году здесь был явный очаг аварий, что хорошо видно на тепловой карте.





Анализ показал, что почти все ДТП на этом участке связаны с наездом на пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Мы проверили информацию о состоянии водителей, наезжавших на пешеходов: все они были трезвыми и здоровыми. Стёртая разметка и отсутствие знаков подтверждали, что проблема в этом конкретном участке, а не водителях.

В результате администрация города установила здесь светофор для пешеходов и регулярно обновляет разметку. С тех пор здесь ни разу не сбили человека.

Геоаналитика и бизнес

Геоаналитика помогает не только государству в строительстве социальной инфраструктуры. Она также необходима бизнесу. Представим простую ситуацию. Вы хотите открыть продуктовый магазин. Вам нужно найти и выбрать место. Например, где-то в пределах района, изображенного на схеме ниже.





Но здесь уже есть другой магазин. Скорее всего, строить магазин напротив конкурента невыгодно. Переманить покупателей будет сложно. Предположим, вы решили отдалиться хотя бы на 500 метров. Теперь ваш магазин может расположиться в точке «А» или «Б».





Рядом с точкой «А» находится жилой квартал и тупик. В жилом квартале проживает 432 человека — это мы узнали благодаря геоаналитике. А рядом с точкой «Б» есть большая промзона, где никто не живет.





Предпринимателю может показаться, что открывать магазин нужно именно рядом с ЖК. Но недалеко от точки «Б» проходит большая дорога — это не тупиковая улица. Кроме того, здесь есть автобусная остановка, которой пользуются работники промзоны. Геоаналитика подскажет, сколько человек ежедневно пользуются этой остановкой. Возможно, выгоднее будет открыть магазин здесь.





Это самый примитивный пример использования геоаналитики в бизнесе. Сейчас мы создаем геопортал, где каждый желающий сможет проанализировать территорию города на наличие остановок, узнать количество жителей, их занятость, возраст, пол, пропускную способность дорог, проходимость улиц и ещё десятки других показателей.