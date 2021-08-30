Иноязычный телерадиоканал Foreign Languages создается на базе телеканала Oilaviy в системе Национальной телерадиокомпании Узбекистана. Соответствующее постановление 27 августа утвердил Кабинет министров Узбекистана, сообщила Norma.uz.

Основные задачи телеканала:

популяризация изучения иностранных языков среди населения, особенно молодого поколения;

демонстрация научно-популярных, документальных, художественных фильмов, которые помогают учащимся овладеть иностранными языками;

привлечение квалифицированных специалистов к языковым программам в прямом эфире, а также создание и трансляция с их участием основных телепрограмм, видео, игр, развлекательных программ, фильмов и учебных материалов;

продвижение передового опыта специалистов, добившихся успехов в профессиональном переводе.

Канал будет транслировать узбекские программы на иностранных языках 24 часа в сутки, при этом для онлайн-обучения иностранным языкам должно отводиться не менее трех часов эфирного времени в день.

Напомним, телеканал Oilaviy был запущен Национальной телерадиокомпанией в 2013 году.