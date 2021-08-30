В честь 30-летия независимости Узбекистана компания First Development Group дарит всем покупателям 30-процентную скидку на квартиры в МЖК Manhattan и предоставляет возможность купить недвижимость во всех проектах FDG по прежним ценам до конца выходных.

FDG строит жилье классов «комфорт», «комфорт плюс» и «бизнес», делая акцент на интересных архитектурных решениях, развитой инфраструктуре и smart-планировках. Каждый проект при этом имеет собственное преимущество и особенное предложение для будущих жильцов.





Ремонт в подарок в ЖК Parkent Plaza

ЖК Parkent Plaza — это новый взгляд на то, как должен выглядеть современный жилой комплекс. Соотношение внутреннего наполнения с окружением, продуманным до мелочей, делает его безупречным при выборе жилья на всю жизнь.

На данный момент компания FDG объявила старт продаж в 14-этажных башнях, с высоты которых будущим жителям открывается завораживающий вид на горы и восхитительные городские пейзажи.





Уже сейчас можно приобрести квартиру мечты в ипотеку и получить ремонт от застройщика в подарок.

Доступны следующие планировки:

однокомнатные — от 38,8 кв. м;

двухкомнатные — от 63,1 кв. м;

трехкомнатные — от 75,9 кв. м;

четырехкомнатные — от 104,1 кв. м.

Беспроцентная рассрочка в ЖК Fayzli

ЖК Fayzli — это уютные квартиры c просторными планировками в районе со стремительно развивающейся инфраструктурой. Жилой комплекс имеет все необходимое для комфортной жизни: подземный паркинг, полноценную детскую и спортивную площадки, круглосуточную охрану.

С середины августа девелопер предоставил возможность всем желающим купить квартиру в жилом комплексе Fayzli по беспроцентной рассрочке. Это повысило интерес к проекту со стороны покупателей. Таким образом, в Fayzli остаются доступными последние пять квартир.

Ипотека на готовые квартиры в ЖК Riverside

ЖК Riverside — оптимальное решение для тех, кто хочет жить ближе к природе. Комплекс располагается на набережной реки Карасу протяженностью 77 метров и шириной 6 метров. Его деревянные причалы и зеленые аллеи подходят для спокойного отдыха и досуга. Благодаря своему наполнению ЖК может стать отличным местом для пеших прогулок.

Потенциальным жильцам Riverside предоставляет выгодную ипотеку на уже готовые жилые площади. А также для каждой квартиры компания FDG предусмотрела индивидуальный балкон в подарок будущим жильцам.





Доступны следующие планировки:

однокомнатные — от 26,4 кв. м;

двухкомнатные — от 39,9 кв. м;

трехкомнатные — от 75,9 кв. м;

четырехкомнатные — от 80,9 кв. м.

Квартиры в МЖК Manhattan по специальным условиям

МЖК Manhattan — это роскошная недвижимость в центре столицы. Многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса расположен в районе Дархана, рядом с известным городским развлекательным парком Central Park. Инфраструктура жилого комплекса имеет функциональные решения для жизни: это и двор без машин, и двухуровневая подземная парковка, многочисленные бутики, коворкинги, спа- и фитнес-центры. Наличие всего необходимого в одном месте обещает сделать жизнь комфортнее и сэкономить драгоценное время.





Доступны следующие планировки:

1,5-комнатные — от 38,7 кв. м;

2,5-комнатные — от 59,9 кв. м;

2-комнатные — от 62,2 кв. м;

3-комнатные — от 85,3 кв. м.

В честь 30-летия независимости Узбекистана компания First Development Group предлагает специальные условия на 30 квартир в МЖК Manhattan.

Стоит воспользоваться специальным предложением до 6 сентября, посетив офисы продаж Parkent Plaza, Manhattan, Riverside и Fayzli.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−150−55−11.

Центральный офис продаж: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 180.

Сайт: fdg.uz

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