В честь 30-летия независимости Узбекистана компания First Development Group дарит всем покупателям 30-процентную скидку на квартиры в МЖК Manhattan и предоставляет возможность купить недвижимость во всех проектах FDG по прежним ценам до конца выходных.
FDG строит жилье классов «комфорт», «комфорт плюс» и «бизнес», делая акцент на интересных архитектурных решениях, развитой инфраструктуре и smart-планировках. Каждый проект при этом имеет собственное преимущество и особенное предложение для будущих жильцов.
Ремонт в подарок в ЖК Parkent Plaza
ЖК Parkent Plaza — это новый взгляд на то, как должен выглядеть современный жилой комплекс. Соотношение внутреннего наполнения с окружением, продуманным до мелочей, делает его безупречным при выборе жилья на всю жизнь.
На данный момент компания FDG объявила старт продаж в 14-этажных башнях, с высоты которых будущим жителям открывается завораживающий вид на горы и восхитительные городские пейзажи.
Уже сейчас можно приобрести квартиру мечты в ипотеку и получить ремонт от застройщика в подарок.
Доступны следующие планировки:
- однокомнатные — от 38,8 кв. м;
- двухкомнатные — от 63,1 кв. м;
- трехкомнатные — от 75,9 кв. м;
- четырехкомнатные — от 104,1 кв. м.
Беспроцентная рассрочка в ЖК Fayzli
ЖК Fayzli — это уютные квартиры c просторными планировками в районе со стремительно развивающейся инфраструктурой. Жилой комплекс имеет все необходимое для комфортной жизни: подземный паркинг, полноценную детскую и спортивную площадки, круглосуточную охрану.
С середины августа девелопер предоставил возможность всем желающим купить квартиру в жилом комплексе Fayzli по беспроцентной рассрочке. Это повысило интерес к проекту со стороны покупателей. Таким образом, в Fayzli остаются доступными последние пять квартир.
Ипотека на готовые квартиры в ЖК Riverside
ЖК Riverside — оптимальное решение для тех, кто хочет жить ближе к природе. Комплекс располагается на набережной реки Карасу протяженностью 77 метров и шириной 6 метров. Его деревянные причалы и зеленые аллеи подходят для спокойного отдыха и досуга. Благодаря своему наполнению ЖК может стать отличным местом для пеших прогулок.
Потенциальным жильцам Riverside предоставляет выгодную ипотеку на уже готовые жилые площади. А также для каждой квартиры компания FDG предусмотрела индивидуальный балкон в подарок будущим жильцам.
Доступны следующие планировки:
- однокомнатные — от 26,4 кв. м;
- двухкомнатные — от 39,9 кв. м;
- трехкомнатные — от 75,9 кв. м;
- четырехкомнатные — от 80,9 кв. м.
Квартиры в МЖК Manhattan по специальным условиям
МЖК Manhattan — это роскошная недвижимость в центре столицы. Многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса расположен в районе Дархана, рядом с известным городским развлекательным парком Central Park. Инфраструктура жилого комплекса имеет функциональные решения для жизни: это и двор без машин, и двухуровневая подземная парковка, многочисленные бутики, коворкинги, спа- и фитнес-центры. Наличие всего необходимого в одном месте обещает сделать жизнь комфортнее и сэкономить драгоценное время.
Доступны следующие планировки:
- 1,5-комнатные — от 38,7 кв. м;
- 2,5-комнатные — от 59,9 кв. м;
- 2-комнатные — от 62,2 кв. м;
- 3-комнатные — от 85,3 кв. м.
В честь 30-летия независимости Узбекистана компания First Development Group предлагает специальные условия на 30 квартир в МЖК Manhattan.
Стоит воспользоваться специальным предложением до 6 сентября, посетив офисы продаж Parkent Plaza, Manhattan, Riverside и Fayzli.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−150−55−11.
Центральный офис продаж: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 180.
Сайт: fdg.uz
Telegram: t.me/fdguz
Instagram: @fdg_uz
Facebook: fb.com/firstdevelopmentgroup
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Мухтар Газиев
Могу компании FDG подарить возможность приобрести клиента, при условии, если она существенно снизит цены
gera g
Я вот всегда удевляюсь почему цену не пишут за 1 кв ? Чего они боятся ?