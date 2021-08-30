В Узбекистане планируется создать шесть химико-технологических кластеров к 2026 году. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев во время посещения предприятия «Навоиазот» 27 августа, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В прошлую пятницу началось строительство второй очереди завода по производству поливинилхлорида. Как ожидается, проект стоимостью 400 млн долларов увеличит мощность производства поливинилхлорида со 100 тысяч до 220 тысяч тонн в год, каустической соды — с 75 тысяч до 165 тысяч тонн.

На основе данного предприятия планируется создать первый интегрированный химико-технологический кластер на базе «Навоиазот» и Электрохимического завода. Этот кластер станет первым из шести планируемых.

Второй кластер будет расположен в Бухарской области, где наладят выпуск из природного газа полиэтилентерефталата (ПЭТ), поливинилацетата (ПВС), полипропилена и других полимеров.

Третий кластер будет построен на базе Шуртанского газохимического комплекса и Дехканабадского завода калийных удобрений в Кашкадарьинской области. Он будет производить основные компоненты моющих средств и бытовой химии, бимодальный полиэтилен и другие товары.

Четвертый кластер на базе «Ферганаазота» будет выпускать лаки, меламин для мебели и синтетические волокна для текстильной промышленности.

Пятый кластер будет расположен в Каракалпакстане, в Устюрте. Здесь организуют производство кальцинированной соды, поливинилхлорида, полиэтилена и полипропилена.

Шестой кластер в Ташкентской области будет выпускать моноаммонийфосфат, серный карбамид, другие фосфорные и азотные минеральные удобрения, протеин, моющие средства.

В результате реализации этих проектов к 2026 году объем производства химической продукции увеличится в 3 раза по сравнению с нынешним годом и в 2030 году будет составлять 7% ВВП.

«Прежде мы продавали в основном хлопок и газ. Теперь мы не продаем за рубеж, а перерабатываем сами и производим продукцию с добавленной стоимостью. При необходимости даже закупаем газ из соседних стран. Почему? Предприятий становится больше, производится больше продукции», — пояснил президент.

К 2030 году планируется построить солнечные и ветряные электростанции общей мощностью 8000 МВт, что позволит экономить 5 миллиардов кубометров природного газа в год. Этот газ пойдет на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

Глава государства подчеркнул необходимость подготовки квалифицированных специалистов для масштабных проектов в этой сфере.

Для этого в поселке Улугбек Ташкента будет создан научно-образовательный кластер в области химии. В этот кластер войдут четыре высших учебных заведения и научный центр по химии.

Впервые о планах прекратить экспорт газа в январе 2020 года заявил премьер-министр Абдулла Арипов. Глава правительства отмечал, что к 2025 году будут приняты меры по прекращению экспорта природного газа и его полной переработки внутри страны, а также расширению производства продукции с добавленной стоимостью.

Шавкат Мирзиёев в начале августа сообщил, что только в текущем году Узбекистан импортировал 917 миллионов кубометров газа. «Это большая цифра. Во-вторых, мы импортируем за счёт валюты. Что будет в будущем?» — сказал он. По словам президента, 1,4 млрд долларов, выделенных нефтегазовой сфере за последние три года, не дают своего результата.