С 31 августа по 2 сентября на новой дороге, связывающей Ташкент с Чимганом, будет ограничиваться движение транспорта, сообщило ГУБДД МВД Узбекистана.

Это связано с празднованием Дня независимости в новом парке «Новый Узбекистан». В основном торжественном мероприятии 31 августа примет участие президент Шавкат Мирзиёев.

Водителям рекомендуется планировать пути объезда участка между трехуровневой развязкой на Ахангаранском шоссе и трассой 4Р-12 «Бектемир-Чарвак».

По сообщению наших читателей, движение по дороге уже ограничивается время от времени.