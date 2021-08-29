Аэропорт местных авиалиний Ташкента (терминал Ташкент-3) возобновляет свою работу с 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airways.
Полёты будут выполняться согласно расписанию, говорится в сообщении.
Терминал временно закрывался с 19 августа для приема граждан других государств, эвакуируемых из Кабула (Афганистан).
Все эти дни местные рейсы осуществлялись из международного аэропорта Ташкента.
Накануне США и другие страны сообщили о завершении эвакуационной миссии в Афганистане