Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 августа подписал постановление об образовании Академии труда и социальных отношений.

В документе отмечается, что из-за отсутствия достаточных знаний и навыков у кадров сферы труда и социальных отношений, а также неправильной организации профилактической работы по соблюдению норм охраны труда происходит множество несчастных случаев в процессе производства.

В результате нехватки специалистов по направлению «Трудовое право» растет число правонарушений в сфере трудового законодательства. В частности, профессиональными союзами ежегодно рассматривается в среднем около 28 тысяч обращений по данному вопросу.

По причине недостаточного количества подготавливаемых кадров по специальностям трудовой медицины работа по лечению и профилактике профессиональных заболеваний в республике ведется не на должном уровне, указывается в постановлении.

Также из-за непроведения системных научных изысканий и нехватки обоснованных предложений и рекомендаций в сфере трудовых отношений остается ряд вопросов, ожидающих своего решения.

Поэтому с предложением о создании академии выступили Федерация профсоюзов Узбекистана, которая выступает учредителем новой организации, и Министерство высшего и среднего специального образования.

Основными задачами и направлениями деятельности академии определены:

подготовка квалифицированных кадров по востребованным профессиям, направлениям и специальностям в сфере труда и социальных отношений с применением современных инновационных и научно-педагогических технологий, новейших достижений науки и техники;

повышение научно-педагогического потенциала, совершенствование педагогических технологий и методов обучения в Академии посредством направления перспективных выпускников на обучение в бакалавриат, магистратуру и докторантуру зарубежных высших образовательных организаций и научно-исследовательских центров соответственно;

подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации и осуществление научно-исследовательской деятельности по таким направлениям, как международные и национальные стандарты труда, трудовое право, права человека, трудовая медицина, социальная защита и охрана труда;

и другие.

Академия труда и социальных отношений является негосударственной образовательной организацией. Образовательная деятельность в академии начинается с 2022/2023 учебного года. Обучение в академии ведется на узбекском, русском и английском языках на платно-контрактной основе.

Структура, штатное расписание, параметры приема, порядок и правила приема абитуриентов, стоимость обучения на платно-контрактной основе, а также размеры оплаты труда педагогических кадров академии утверждаются по согласованию с Федерацией профсоюзов.

Выпускникам выдаётся диплом установленного образца Узбекистана, который признается документом о высшем образовании или профессиональном образовании.

Состав Попечительского совета академии возглавляет председатель Совета Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратилла Рафиков.

Академия будет финансироваться за счёт средств, поступающих от обучения на платно-контрактной основе, поступлений от оказания услуг по хозяйственной деятельности и на договорной основе, благотворительных пожертвований, грантов международных и зарубежных организаций, средства Федерации профсоюзов, а также иных источников, не запрещенных законодательством.