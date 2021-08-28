«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов маффинов на любой вкус.

Ягодные маффины

Этот рецепт маффинов не потребует долгой возни на кухне. Ягоды можно использовать любые.

Творожные маффины

Маффины с творогом получаются очень воздушными и нежными. Простая, вкусная и быстрая выпечка.

Очень шоколадные маффины

Эти маффины на основе кефира получаются пористыми. Кусочки тёмного шоколада придают выпечке особый вкус.

Маффины с начинкой «Чизкейк»

Начинка этих нежнейших маффинов напоминает всеми любимый чизкейк. Этот необыкновенный десерт готовится на удивление легко.

Пятнистые маффины

Ароматные двухцветные кексы с кусочком банана готовятся всего за полчаса.

Маффины с варёной сгущёнкой

Эта воздушная выпечка с начинкой из детства обычно приходится по нраву маленьким членам семьи.