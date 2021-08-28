«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов маффинов на любой вкус.
Ягодные маффины
Этот рецепт маффинов не потребует долгой возни на кухне. Ягоды можно использовать любые.
Творожные маффины
Маффины с творогом получаются очень воздушными и нежными. Простая, вкусная и быстрая выпечка.
Очень шоколадные маффины
Эти маффины на основе кефира получаются пористыми. Кусочки тёмного шоколада придают выпечке особый вкус.
Маффины с начинкой «Чизкейк»
Начинка этих нежнейших маффинов напоминает всеми любимый чизкейк. Этот необыкновенный десерт готовится на удивление легко.
Пятнистые маффины
Ароматные двухцветные кексы с кусочком банана готовятся всего за полчаса.
Маффины с варёной сгущёнкой
Эта воздушная выпечка с начинкой из детства обычно приходится по нраву маленьким членам семьи.