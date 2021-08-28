Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

В послании глава государства выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди военнослужащих США в результате террористического акта на территории международного аэропорта столицы Афганистана Кабула и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

В результате двух взрывов, произошедших возле аэропорта Кабула 26 августа, погибло более 200 человек, большинство из них — афганцы. Среди погибших 13 военных США, включая 10 морских пехотинцев. Ещё 18 американских военных получили ранения.

Узбекистан решительно осудил теракты в Кабуле, заявил ранее МИД страны. В заявлении выражено соболезнование семьям погибших и пострадавших в «бесчеловечной атаке».

В заявлении также призываются все афганские стороны «проявить сдержанность и конструктивный подход» и выражается готовность Узбекистана и далее «всячески поддерживать межафганский политический процесс и оказывать всестороннюю помощь в строительстве мирного и процветающего Афганистана».