Сеть магазинов Arena Markaz делает специальное предложение: теперь можно приобрести технику и крутые гаджеты по специальной цене во всех филиалах сети.

Скидки распространяются на следующие категории товаров:

смарт-часы: iWatch 6 и iWatch SE;

смартфоны Blackview (A80S, BV4900, BV4900 Pro, BV5900);

смартфон Redmi 9A;

смартфон Samsung A02;

смартфон VIVO V21E;

беспроводные колонки Apple Homepad Mini, Hiper Zoo Music и Borofone Speaker;

портативные колонки JBL Flip 4, Marshall Action II;

планшеты BQ;

беспроводные наушники JBL, Marshall, TWS, Method Active и Hesh 3;

плоскопанельные телевизоры от SONY и Samsung;

электросамокаты Globber и прочее.

В магазинах Аrena Markaz представлена только сертифицированная продукция, на которую распространяется гарантия качества от одного года.

Не стоит отказывать себе ни в чем, при этом серьезно экономя деньги.

Скидки также распространяются на покупку в рассрочку до 24 месяцев. Достаточно просто взять с собой паспорт, зарплатную пластиковую карту и обратиться к консультантам.

Количество товаров ограничено.

Дополнительную информацию можно получить в call-центре: (+998) 78−129−2299.

Адреса филиалов Arena Markaz:

Чиланзарский район, 16-й квартал, 16.

Ориентир: станция мето «Чиланзар».

Ориентир: станция мето «Чиланзар». ул. Лабзак, 12/1, ТРЦ Anhor Park.

МКАД, 17, ТРЦ Compass.

ул. Нурафшон, 5, ТРЦ Riviera.

На правах рекламы.