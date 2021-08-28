Сеть магазинов Arena Markaz делает специальное предложение: теперь можно приобрести технику и крутые гаджеты по специальной цене во всех филиалах сети.
Скидки распространяются на следующие категории товаров:
- смарт-часы: iWatch 6 и iWatch SE;
- смартфоны Blackview (A80S, BV4900, BV4900 Pro, BV5900);
- смартфон Redmi 9A;
- смартфон Samsung A02;
- смартфон VIVO V21E;
- беспроводные колонки Apple Homepad Mini, Hiper Zoo Music и Borofone Speaker;
- портативные колонки JBL Flip 4, Marshall Action II;
- планшеты BQ;
- беспроводные наушники JBL, Marshall, TWS, Method Active и Hesh 3;
- плоскопанельные телевизоры от SONY и Samsung;
- электросамокаты Globber и прочее.
В магазинах Аrena Markaz представлена только сертифицированная продукция, на которую распространяется гарантия качества от одного года.
Не стоит отказывать себе ни в чем, при этом серьезно экономя деньги.
Скидки также распространяются на покупку в рассрочку до 24 месяцев. Достаточно просто взять с собой паспорт, зарплатную пластиковую карту и обратиться к консультантам.
Количество товаров ограничено.
Дополнительную информацию можно получить в call-центре: (+998) 78−129−2299.
Адреса филиалов Arena Markaz:
- Чиланзарский район, 16-й квартал, 16.
Ориентир: станция мето «Чиланзар».
- ул. Лабзак, 12/1, ТРЦ Anhor Park.
- МКАД, 17, ТРЦ Compass.
- ул. Нурафшон, 5, ТРЦ Riviera.
На правах рекламы.