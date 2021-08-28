Сеть магазинов Arena Markaz делает специальное предложение: теперь можно приобрести технику и крутые гаджеты по специальной цене во всех филиалах сети.

Скидки распространяются на следующие категории товаров:

  • смарт-часы: iWatch 6 и iWatch SE;
  • смартфоны Blackview (A80S, BV4900, BV4900 Pro, BV5900);
  • смартфон Redmi 9A;
  • смартфон Samsung A02;
  • смартфон VIVO V21E;
  • беспроводные колонки Apple Homepad Mini, Hiper Zoo Music и Borofone Speaker;
  • портативные колонки JBL Flip 4, Marshall Action II;
  • планшеты BQ;
  • беспроводные наушники JBL, Marshall, TWS, Method Active и Hesh 3;
  • плоскопанельные телевизоры от SONY и Samsung;
  • электросамокаты Globber и прочее.

В магазинах Аrena Markaz представлена только сертифицированная продукция, на которую распространяется гарантия качества от одного года.

Не стоит отказывать себе ни в чем, при этом серьезно экономя деньги.

Скидки также распространяются на покупку в рассрочку до 24 месяцев. Достаточно просто взять с собой паспорт, зарплатную пластиковую карту и обратиться к консультантам.

Количество товаров ограничено.

Дополнительную информацию можно получить в call-центре: (+998) 78−129−2299.

Адреса филиалов Arena Markaz:

  • Чиланзарский район, 16-й квартал, 16.
    Ориентир: станция мето «Чиланзар».
  • ул. Лабзак, 12/1, ТРЦ Anhor Park.
  • МКАД, 17, ТРЦ Compass.
  • ул. Нурафшон, 5, ТРЦ Riviera.

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