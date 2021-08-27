Turku UAS — инновационное и многопрофильное высшее учебное заведение, один из ведущих университетов прикладных наук Финляндии, в котором обучается более 10 тысяч финских и иностранных студентов.

Turku создает решения для будущего как на региональном, так и на глобальном уровне. Выпускники этого вуза — профессионалы, ориентированные на практику, с высокими компетенциями.

Обучение в Turku UAS ориентировано на трудовую жизнь и сочетает теоретические занятия с профессиональными навыками. Вуз также предоставляет высококачественные и гибкие услуги по обучению и консультированию как частным лицам, так и организациям в государственном и частном секторе.

Вы также можете обновить свои знания и навыки в открытом университете прикладных наук Тurku UAS.

В области прикладных исследований Turku представляет одну из высших категорий в стране. Turku UAS координирует или выступает партнером в более 200 проектах RDI ежегодно.

Студенты этой программы будут обучаться по системе «1+3»: один год в Узбекистане и последующие три года в Финляндии. Таким образом они пройдут стажировку и в дальнейшем будут трудоустроены в IT-компаниях и стартапах Финляндии. Этот проект был реализован на основе инновационных подходов крупным европейским предпринимателем-инноватором Петером Вестербаккой (Peter Vesterbacka).

Преимущества данной совместной образовательной программы:

три года обучения и опыта работа работы в Финляндии;

стажировка в престижных компаниях ИКТ;

трудоустройство в компаниях ИКТ и стартапах Финляндии во время обучения;

получение двойного диплома.

Порядок подачи заявки на поступление:

Подготовить и отсканировать документы. Заполнить форму на сайте. Прикрепить необходимые документы. Нажать кнопку «Отправить». Проверить свою электронную почту на наличие инструкции и информации о последующих действиях.

Необходимые документы:

оригинал диплома (с приложением) или аттестат;

копия паспорта (лицам, достигшим 18 лет).

Кандидаты принимаются на основании результатов собеседования, проводимого на английском языке.

Наличие сертификата IELTS или других сертификатов, определяющих уровень английского языка, не требуется.

Срок подачи документов — до 17 сентября.

Стоимость обучения — 11,5 тысячи евро в год. В первый год обучения 50-процентная скидка на оплату контракта

Адрес: ул. Ислама Каримов, 49.

Teлефон: (+998) 91−223−12−11.

E-mail: tuas@tsue.uz

Сайт: tsue-jiep.uz

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