Девелопер Dream City в честь приближающегося праздника предоставляет скидки и рассрочку на коммерческие помещения в торгово-досуговом центре Seoul Mun, а также рассказывает о его преимуществах.

Новый формат коммерческой недвижимости

Торгово-досуговый центр Seoul Mun расположен на набережной канала Бурджар в центре Ташкента. В более 270 коммерческих помещений площадью от 13 от 1000 кв. м можно реализовать любой вид бизнеса. Технические возможности недвижимости — высота потолков до шести метров, индивидуальный вход, открытое пространство вдоль воды и наличие террас у каждого помещения — помогают получить максимальную выгоду от каждого квадратного метра.





Грандиозные скидки

К 30-летию независимости Узбекистана компания Dream City предоставляет 30-процентную скидку на приобретение коммерческих помещений Seoul Mun. Минимальная стоимость помещений со скидкой составляет 341 млн 600 тысяч сумов. Большой выбор площади недвижимости дает возможность найти оптимальный вариант для вашего бизнеса.

Комфортная рассрочка

На время действия предложения компания Dream City предлагает инвестировать в недвижимость на выгодных условиях. Срок рассрочки увеличен до 30 месяцев, что поможет распределить вложения и избежать многих рисков.





Предложение действует до 30 сентября.

Не стоит упускать шанс стать владельцем высокодоходных коммерческих помещений в Seoul Mun на выгодных условиях.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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