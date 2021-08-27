Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо ставших на путь исправления», сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Документом, подписанным в преддверии празднования 30-летия независимости Узбекистана, помилованы 215 граждан.Из числа помилованных 3 человека полностью освобождаются от отбывания основного наказания, 127 — освобождаются от отбывания наказания условно-досрочно, наказание 12 человек заменяется более мягким, а сроки 73 заключенных сокращаются. Иными словами, 142 лица возвращены из мест лишения свободы к родным.

Ещё один человек освобождён от наказания в виде ограничения свободы.

Среди помилованных 14 женщин, 12 лиц старше 60 лет, 69 иностранных гражданина, 15 — лица, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.

Ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных лиц к семьям и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.

В прошлом году, в преддверии 29-летия независимости страны президент помиловал 113 осужденных.