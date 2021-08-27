Днём 27 августа в социальных сетях распространилась видеозапись из больницы Ферганской области, где мужчина напал на медработницу, схватил её за волосы и протащил по коридору. В Министерстве здравоохранения прокомментировали инцидент.

По данным Минздрава, 25 августа в родильный отдел медицинского объединения Узбекистанского района Ферганской области на 39 неделе беременности поступила женщина М. С. (1998 г. р.). На следующий день пациентка родила мальчика, который был в тяжёлом состоянии.

Роды принимали акушер-гинеколог Ю. А. и врач-неонатолог Х. Н. Предварительный медицинский осмотр показал, что беременность протекала с нарушением эмбрионального развития плода, из-за чего ребёнок родился неполноценно развитым. Кроме того, у него были выявлены врождённые дефекты, лёгкие были неразвитыми на 70%, уточнили в Минздраве.

Младенец в экстренном порядке был переведён в комнату интенсивной терапии, ему была оказана необходимая реанимационная помощь. Но из-за того, что лёгкие не выполняли свои функции, у него наблюдалась тяжёлая асфиксия. От острой сердечной и дыхательной недостаточности ребёнок скончался 27 августа примерно в 12:20, говорится в сообщении.

«Из-за смерти младенца примерно в 12:30 врач-неонатолог Х. Н. позвала его дедушку С. С. и попыталась объяснить ситуацию. Но мужчина направился в комнату врачей родильного отделения учреждения, где принимавшая роды акушер-гинеколог Ю. А. заполняла истории болезней, без причины схватил её за волосы, протащил наружу и нанёс серьёзные телесные повреждения», — заявили в министерстве.

В ведомстве указали, что, по предварительным данным, на акушера напал бывший сотрудник органов внутренних дел, который находится на пенсии. Медицинская проверка выявила у пострадавшей сотрясение головного мозга. Она находится в отделе хирургии больницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 (хулиганство) Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Следственное управление УВД Ферганской области ведёт следствие.