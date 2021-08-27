Выбирая официальные каналы доставки, можно получить качественный продукт, при изготовлении которого соблюдены все стандарты по пищевой безопасности. Заказ можно оформить через Telegram-бот или по телефону: (+998) 78−129−70−00.
Стоимость доставки по Ташкенту составит 12 тысяч сумов.
Также вы можете оформить доставку через приложения партнеров KFC — Express24 и Stolik.
Никакие другие сайты или боты не являются официальными. Это значит, что вы рискуете переплатить за блюда, столкнуться с плохим сервисом, получить заказ в ненадлежащем виде без чека и испортить себе настроение.
Дополнительную информацию можно получить в социальных сетях.
Instagram: @kfcinuzbekistan
Facebook: fb.com/KFC.uz
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