Выбирая официальные каналы доставки, можно получить качественный продукт, при изготовлении которого соблюдены все стандарты по пищевой безопасности. Заказ можно оформить через Telegram-бот или по телефону: (+998) 78−129−70−00.

Стоимость доставки по Ташкенту составит 12 тысяч сумов.

Также вы можете оформить доставку через приложения партнеров KFC — Express24 и Stolik.

Никакие другие сайты или боты не являются официальными. Это значит, что вы рискуете переплатить за блюда, столкнуться с плохим сервисом, получить заказ в ненадлежащем виде без чека и испортить себе настроение.

Дополнительную информацию можно получить в социальных сетях.

Instagram: @kfcinuzbekistan

Facebook: fb.com/KFC.uz

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