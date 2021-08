Компания Huawei объявляет старт регистрации на Huawei Cup 2021 — Евразийские соревнования в сфере ИКТ. Этот образовательный проект для студентов и молодых специалистов в сфере ИКТ компания Huawei проводит с 2015 года. Его цель — привлечь талантливых молодых специалистов и мотивировать их к самостоятельному развитию профессиональных качеств.

За все время участниками соревнований стали более 50 тысяч студентов и молодых специалистов ИКТ. В этом году регистрация открыта с 23 августа.

«Huawei Cup — флагманский образовательный проект компании Huawei в Евразии, который седьмой год подряд объединяет тысячи талантливых молодых людей, умеющих работать с современными ИКТ-решениями. Участники соревнований — амбициозные молодые люди, которым недостаточно базового образования в учебных заведениях, чей пытливый ум ищет новые точки для роста и саморазвития, кто стремится к новым знаниям и инновационным решениям. Мы рады, что Huawei Cup дает им новые возможности познакомиться с новейшими трендами и технологиями, расширить карьерные перспективы и стать частью глобального сообщества экспертов в сфере ИКТ. Уверен, что Huawei Cup станет для участников и победителей первым шагом на пути к профессиональным достижениям и исследованиям в ИКТ, и они привнесут немало инноваций в динамично развивающуюся IT-сферу всего региона", — отметил У Сай, вице-президент Huawei в Евразии.

Принять участие в соревнованиях могут студенты, аспиранты и выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений 2021 года из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Туркменистана, Грузии, Армении и Азербайджана, которым исполнилось 18 лет.

Повысить свой профессиональный уровень и подготовиться к соревнованиям можно в бесплатной онлайн-школе. Учиться помогут вебинары и лекции от экспертов Huawei, которые посвящены востребованным направлениям ИКТ. Школа познакомит участников с практическими кейсами и новыми технологиями компании Huawei.

Соревнования проходят в несколько этапов. Регистрация открыта с 23 августа. Викторина первого этапа будет проходить с 1 сентября по 31 октября.

В 2021 году соревнования проходят в шести номинациях:

AI (Модели и методы искусственного интеллекта);

Storage (Построение сетей хранения данных);

IP (Технологии и протоколы IP-сетей);

5G (Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения);

APP (Проектирование мобильных приложений);

номинация для начинающих журналистов ICT Observer (ИКТ-обозреватель).

Чтобы принять участие в соревнованиях, нужно пройти регистрацию на сайте.

Компания Huawei стремится предоставить равный доступ к цифровым знаниям для молодых талантов. Наряду с региональными соревнованиями Huawei Cup компания ежегодно проводит проект Seeds for the Future, который в 2021 году пройдет в ноябре. Участниками Seeds for the Future станут студенты Ташкентского университета информационных технологий, университета ИНХА, Технического института Ёджу, университета Амити и Туринского политехнического университета.

На правах рекламы.