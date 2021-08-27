Узбекистан решительно осуждает террористические акты в Кабуле, приведшие к многочисленным человеческим жертвам, говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел.

«Призываем все афганские стороны проявить сдержанностьи конструктивный подход во имя достижения национального примирения и согласия, установления в стране устойчивого и долгосрочного мира в интересах многонационального народа Афганистана», — заявили в МИДе.

Узбекистан также выразил соболезнования и сочувствие семьям погибших и пострадавших «в этой бесчеловечной атаке».

«Узбекистан будет и далее всячески поддерживать межафганский политический процесс и оказывать всестороннюю помощь в строительстве мирного и процветающего Афганистана», — следует из заявления.

При взрывах в Кабуле, устроенных смертниками, по данным New York Times и CNN, погибли около 170 человек, среди которых 13 американских военнослужащих, включая 10 морских пехотинцев. Пострадали более 200 человек. «Исламское государство» взяло ответственность за теракт в столице Афганистана. Президент США Джо Байден приказал готовить удары по лидерам и объектам ИГ вне зависимости от того, где они находятся.