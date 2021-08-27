По многочисленным просьбам абитуриентов продлен срок подачи заявлений в университет AKFA. Документы можно подать до 17:00 6 сентября.


Вступительный экзамен пройдет в офлайн-формате 9 сентября.


Цены за один семестр обучения варьируются в зависимости от факультета:

  • Цифровой маркетинг — 12,5 млн сумов;
  • Предпринимательство и управление стартапами — 12,5 млн сумов;
  • Международный бизнес и консалтинг — 12,5 млн сумов;
  • Бухгалтерия и финансы — 14,5 млн сумов;
  • Архитектура и дизайн — 13,5 млн сумов;
  • Стоматология — 21 млн сумов;
  • Экономика — 13,5 млн сумов;
  • Английский язык — 12 млн сумов;
  • Программный инжиниринг — 13,5 млн сумов;
  • Лечебное дело — 21 млн сумов.

Регистрацию можно пройти на сайте.


Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−200−01−23.

Сайт: akfauniversity.org
Telegram: t.me/akfauniversity
Instagram: @akfauniversity
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