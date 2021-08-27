По многочисленным просьбам абитуриентов продлен срок подачи заявлений в университет AKFA. Документы можно подать до 17:00 6 сентября.
Вступительный экзамен пройдет в офлайн-формате 9 сентября.
Цены за один семестр обучения варьируются в зависимости от факультета:
- Цифровой маркетинг — 12,5 млн сумов;
- Предпринимательство и управление стартапами — 12,5 млн сумов;
- Международный бизнес и консалтинг — 12,5 млн сумов;
- Бухгалтерия и финансы — 14,5 млн сумов;
- Архитектура и дизайн — 13,5 млн сумов;
- Стоматология — 21 млн сумов;
- Экономика — 13,5 млн сумов;
- Английский язык — 12 млн сумов;
- Программный инжиниринг — 13,5 млн сумов;
- Лечебное дело — 21 млн сумов.
Регистрацию можно пройти на сайте.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−200−01−23.
Сайт: akfauniversity.org
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