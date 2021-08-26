Первый заместитель министра иностранных дел Фарход Арзиев на пленарном заседании Сената 26 августа прокомментировал сообщения о том, в Узбекистане могут оставаться граждане Афганистана, вывозимые в эти дни из этой страны.

21 августа российское агентство Sputnik Uzbekistan сообщило, что в Термезе и других регионах Узбекистана могут находиться граждане Афганистана, которые при вылете из своей страны показывают билеты отправления в другие государства, но не все улетают по этим билетам. Агентство со ссылкой на источник отметило, что после пересечения ими границы или по приезде в аэропорт они отменяют покупку и возвращают билеты.

Председатель Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов заявил, что это может создавать условия для террористической деятельности.

«Все мы знаем, что Узбекистан сегодня оказывает активное содействие в первую очередь в транзите представителей международных организаций, иностранных дипломатических миссий и граждан Афганистана… [Их] вывозят в Европу и другие регионы, в зарубежные страны», — отметил первый замглавы МИДа Фарход Арзиев.

С учётом нынешней ситуации в Афганистане Узбекистан оказывает такую помощь с гуманитарной точки зрения, исходя из взаимных соглашений с международными партнерами, сказал он.

«Могу вас заверить, что составляется предварительный список лиц, следующих транзитом через территорию Узбекистана, они проходят через соответствующий „фильтр“, и страны, [вывозящие] граждан транзитом, берут на себя полную ответственность за них. Наши уполномоченные органы не допустят каким-либо террористическим элементам проникнуть на территорию нашей страны», — заявил Фарход Арзиев.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Афганистане продолжают работать дипломатические представительства Узбекистана — посольство в Кабуле и консульство в Мазари-Шарифе.

«Они предоставят помощь нашим гражданам, если они окажутся на территории Афганистана. Однако на сегодняшний день в Афганистане нет граждан, которые поехали в Афганистан с коммерческими или другими целями и находятся в какой-либо сложной ситуации», — отметил он.

В связи с сохраняющейся сложной обстановкой в Афганистане ряд стран эвакуирует своих граждан и афганских беженцев из Кабула через территорию Узбекистана. В частности, Узбекистан предоставил аэропортовую инфраструктуру, разрешения на пролёт через воздушное пространство, взлёт и посадку, а также необходимое техническое и логистическое содействие Германии, России, США, Швейцарии, Австрии, Дании, Польше, Венгрии, Словакии и Казахстану.

23 августа пресс-секретарь президента Шерзод Асадов заявил, что за несколько дней через Узбекистан было эвакуировано более 2000 иностранных граждан. В Минобороны Германии сообщили, что на 26 августа эвакуировано свыше 5300 граждан 45 стран.