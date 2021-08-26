Около международного аэропорта в Кабуле 26 августа прогремел взрыв, сообщил Интерфакс со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

«Мы можем подтвердить факт взрыва около аэропорта Кабула. В настоящий момент информация о пострадавших неясна. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем», — написал он

Телеканал CNN в свою очередь отмечает, что в результате взрыва есть пострадавшие среди афганцев.

По данным телеканала ABC, взрыв произошел возле входа в аэропорт, где скопились тысячи афганцев, пытающихся выбраться из страны.

Между тем сетевое издание Conflict News отмечает, что в аэропорту прогремел «мощный взрыв» и слышна стрельба.

«Поступили сообщения о большом взрыве и перестрелке у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле,», — говорится в сообщении.

По данным Al Jazeera, ранены не менее 15 человек.

Ранее представители США неоднократно предупреждали о риске терактов в районе аэропорта. Об этом также сообщал британский Минобороны. Из-за угрозы теракта западные страны стремились завершить эвакуацию как можно скорее.