Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 августа подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Узбекистана», который опубликован в газете «Народное слово» (PDF).

Документом закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» дополняется двумя статьями:

статья 20−1. Основания для составления извещения о дорожно-транспортном происшествии;

статья 20−2. Действия владельцев транспортных средств и страховщиков при составлении извещения о дорожно-транспортном происшествии.

Согласно внесённым в закон дополнениям, извещение о ДТП составляется самими водителями и без участия сотрудников органов внутренних дел в случае наличия одновременных оснований:

авария не повлекла нанесение потерпевшему легкого телесного повреждения или повреждение средств регулирования дорожного движения либо иного имущества;

один из водителей, участвовавших в ДТП, полностью признал свою вину;

ДТП произошло без участия пешехода;

ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств (в том числе транспортные средства с прицепами к ним), и повреждены только транспортные средства;

гражданская ответственность владельцев транспортных средств застрахована до совершения ДТП;

у водителей, участвовавших в ДТП, имеются водительское удостоверение, техпаспорт, доверенность (за исключением случаев, когда не требуется доверенность), путевой лист, и не истекли сроки их действия;

водители, участвовавшие в ДТП, не находятся в состоянии опьянения;

случаи повреждения транспортных средств в результате ДТП, а также характер и перечень поврежденных частей транспортных средств не вызывают разногласий (споров) между участниками происшествия.

В случае отсутствия одного из указанных оснований извещение будет считаться недействительным. Само извещение вместе с прилагаемыми к нему документами и материалами направляется страховщиком в органы внутренних дел в течение трёх рабочих дней.

Кроме того, владельцы автомобилей не смогут ремонтировать или утилизировать транспортные средства, указанные в извещении, без согласия страховщика или до дня принятия решения (в течение пятнадцати рабочих дней со дня составления извещения) о выплате или об отказе в выплате страхового возмещения.

С учётом этого обновляется статья 133 Кодекса об административной ответственности (нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба).

Таким образом, если в дорожно-транспортном происшествии пострадавшим не причинено легкое телесное повреждение, а также составлено извещение об аварии, то водители, участвовавшие в ДТП, не привлекаются к административной ответственности.

Закон вступил в силу 26 августа, однако поправки, касающиеся «европротокола», будут введены в действие по истечении трех месяцев.