В Узбекистане внедряется специальный режим применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в рамках экспериментально-инновационных исследований. Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 26 августа. Документ направлен на «создание благоприятной и оптимальной экосистемы для развития инновационных бизнес-моделей, продуктов и методов оказания услуг на основе технологий ИИ, их внедрения и применения на практике».

Специальный режим подразумевает создание необходимых организационно-правовых условий для юридических лиц и научных организаций, осуществляющих в его рамках деятельность, связанную с проведением экспериментально-опытных работ, основанных на технологиях ИИ, разработкой программных продуктов и оказанием услуг (пилотные проекты), предоставление привилегий в правоотношениях, возникающих в процессе апробирования и внедрения в практику программных продуктов.

Специальный режим будет отдельным звеном Технологического парка программных продуктов и информационных технологий (IT-парк), участники которого являются резидентами IT-парка и осуществляют деятельность по принципу экстерриториальности.

Для претендентов на специальный режим внедряется система ускоренного и упрощенного получения документов разрешительного характера на осуществление деятельности в рамках пилотных проектов.

Указанные выше пилотные проекты должны быть осуществлены в рамках проектов, приоритетных отраслей и сфер, утверждённых февральским постановлением президента. Тогда была принята Программа мер по изучению и внедрению технологий ИИ в 2021—2022 годах. Приоритетными сферами были определены сельское хозяйство, транспорт, энергетика, здравоохранение, фармацевтика, электронное правительство, а также банковская, финансовая и налоговая сферы. Пилотные проекты должны быть реализованы в срок не более одного года.

Срок действия специального режима составляет пять лет. Его продление будет зависеть от решения координационной комиссии по реализации Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» (утверждена в октябре 2020 года).

Координационная комиссия будет отвечать за взаимную координацию деятельности специального режима и его участников. Рабочим органом в сфере правового регулирования деятельности и управления специального режима определено Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.