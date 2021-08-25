Появилась возможность обучаться в Ташкенте и получить двойной диплом по образовательной программе престижного университета Великобритании.

Выпускники станут обладателями дипломов Ташкентского государственного экономического университета и Лондонского университета (University of London).

Учебные материалы будут подготавливаться и оцениваться Лондонской школой экономики и политических дисциплин (LSE). Она входит в топ-5 в сфере Social Sciences & Management рейтинга QS.





Прием документов на первый курс (Foundation) совместной образовательной программы International School of Economics and Finance (ISEF) на 2021−2022 учебный год уже начался.





Студенты, успешно завершившие первый курс, смогут продолжить образование по следующим направлениям:

Бухгалтерский учет и финансы (BSc Accounting and finance);

Банковское дело и финансы (BSc Banking and finance);

Экономика (BSc Economics).

Подробную информацию можно получить на сайте ТГЭУ.

Телефоны: (+998) 94−648−50−15, (+998) 94−648−50−16, (+998) 71−239−29−15, (+998) 71−239−29−26, (+998) 71−239−28−28.

Сайт: isef-lseuol.ac

E-mail: info@isef-lseuol.ac

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