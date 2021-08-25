TEAM University функционирует в Ташкенте уже второй год подряд. Он создавался как Tashkent Entrepreneurship and Applied Management University, отныне его знают как TEAM University. Его цель — стать одним из ведущих предпринимательских университетов Центральной Азии.

Ниже TEAM перечислил пять причин, почему стоит выбрать именно этот университет.

Британские стандарты образования

Университет является партнером британского университета London South Bank University (входит в топ-1000 университетов мира согласно рейтингу QS), диплом которого получат выпускники ТЕАМ. Учебная программа полностью выстроена на основе международных стандартов. Планируется и в будущем получать международные академические аккредитации, предлагать студентам международные стажировки, совместные программы обмена с ведущими международными организациями и вузами.

После получения диплома LSBU выпускники ТЕАМ могут успешно продолжить учебу на программах магистратуры за рубежом либо работать по всему миру.

TEAM University в эпицентре бизнес-сообщества страны

Университет нацелен на прикладные знания и живет в эпицентре бизнес-сообщества.

Выбор специальностей не случаен. Бакалавриат предлагает следующие направления:

BA (Hons) «Предпринимательство и маркетинг»;

BA (Hons) «Предпринимательство и международный бизнес»;

BA (Hons) «Предпринимательство и цифровые инновации».

В скором времени список направлений бакалавриата будет расширен.

Кроме того, Entrepreneurship Hub (Предпринимательский центр при университете) помогает студентам во время учебы разрабатывать и запускать собственные бизнес-проекты. В 2021—2022 учебном году лучшие идеи студентов будут отмечены грантами в размере от одной тысячи долларов.

Также в ходе обучения студенты имеют возможность общаться с собственниками бизнесов, топ-предпринимателями, посещать их компании и устраиваться на стажировки. С первого курса половина студентов уже стажируется и работает до 20 часов в неделю. Это помогает им на практике проверять полученные в университете знания.





TEAM University знает имена всех своих студентов

Университет выстраивает весь учебный процесс вокруг студента. Студент для TEAM University — это приоритет. Университет знает каждого из них по имени. У него нет задачи набрать тысячи студентов, не обеспечив должного количества преподавателей. На 10 студентов приходится 1 преподаватель. 40% преподавателей и экспертов высшего образования являются приглашенными специалистами из-за рубежа: из Великобритании, Италии, Индии, Алжира и России. Большинство из них имеет докторскую степень.

В университете также нарастает сильный исследовательский потенциал. Уже началась совместная исследовательская работа с Программой развития ООН (UNDP), Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA), Global Entrepreneurship Network. Формируется солидная библиотека — более 10 тысяч электронных и бумажных изданий по бизнесу, управлению, маркетингу, а также более тысячи бизнес-кейсов и статей.





TEAM University растет

Университет растет каждый день. Огромное внимание уделяется развитию образовательной среды. С этого года планируется расширение кампуса на более 1 га. Итоговая площадь составит более 15 тысяч кв. м, куда будет входить бизнес-инкубатор, креативные пространства, лаборатории, лекционные и конференц-залы, точки питания, спортивная инфраструктура и многое другое.





Все разные, но равные

Как и в западных академических учреждениях, университет TEAM поощряет богатую мультикультурную среду. У университета нет дресс-кода и догм. TEAM верит в содержание, а не форму, хочет взращивать талантливую молодежь, быть эпицентром для их идей.

Университет уже ввел программу грантов для талантливой молодежи. Из каждых 100 студентов 2 учатся бесплатно, 4 студента — с 50-процентной скидкой.

Также университет провел хакатон, по окончании которого раздал гранты на обучение 12 абитуриентам в размере 50%, 30%, 20% от их годового обучения. Аналогичный хакатон пройдет 7−8 сентября, на котором 12 победителей получат свои гранты.

Еще 12 грантов получат студенты первого и второго курсов на основании результатов конкурса эссе от компаний учредителей ТЕАМ по новой программе Employer’s Choice.





Набор завершается 30 сентября.

С требованиями для поступления вы можете ознакомиться по ссылке.

Подать документы можно на сайте университета.

Телефон: (+998) 71−200−20−60.

Сайт: teamuni.uz

Telegram-канал: t.me/TEAMuniversityuz

Instagram: @teamuni_uz

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