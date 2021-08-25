В скором времени ожидается открытие Medion Innovation. Это крупный комплекс, вобравший в себя инновационное и современное: медицинский и обучающий центры, а также спорт-комплекс Medion Sport.





В честь предстоящего торжественного открытия спортивный комплекс Medion Sport объявляет горящий presale. Можно получить полугодовой или годовой абонемент с 30-процентной скидкой, а также абонемент на групповые занятия с 15-процентной скидкой.





Спортивный комплекс имеет три зоны: Gym, CrossFit, Fight.

Presale начался 23 августа.

Количество абонементов с предоставляемой скидкой ограничено.





«Живи здорово с Medion Sport».

Instagram: @medion_sport

Подобную информацию можно получить по телефону: (+998) 99−180−00−04.

Адрес: ул. Абдуллы Кадыри, 39.

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