Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 августа подписал закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», сообщило Министерство юстиции. Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса ещё 27 апреля и одобрен Сенатом 29 мая. Он вступит в силу через три месяца.

Пресс-служба Сената в мае сообщала. что закон, регулирующий отношения в сфере обращения драгоценных металлов и камней, послужит предупреждению теневой экономики в этой сфере. Документ определяет полномочия и ответственность государственных органов и других участников сферы обращения драгоценных металлов и камней. Он даёт возможность частному сектору открыто осуществлять деятельность в сфере оборота драгметаллов и должен создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в отрасль и улучшение конкурентной среды. Кроме того, закон направлен на совершенствование системы опробования и клеймения ювелирных изделий, а также процедур контроля за их качеством с применением механизма государственно-частного партнерства.

Согласно закону, право пользования участками недр, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, у физических и юридических лиц возникает с момента получения ими разрешения, выдаваемого Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам.

После прекращения права пользования участками недр физические и юридические лица, осуществлявшие добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, обязаны принять меры по рекультивации участков недр и приведению их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Участки недр, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни, являются собственностью Республики Узбекистан, подлежат рациональному использованию и охраняются государством, гласит закон.

В соответствии с законодательством, старательская добыча драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется физическими и юридическими лицами, получившими соответствующее разрешение. Разрешение выдается Госкомгеологии гражданам Узбекистана и юридическим лицам, зарегистрированным в Узбекистане, по результатам электронного аукциона.

Сокрытие добытых драгоценных металлов и драгоценных камней является основанием для прекращения права пользования участками недр для осуществления данной деятельности.

Деятельность по аффинажу (очистке от примесей) драгоценных металлов осуществляется аффинажными предприятиями на основании лицензии.

Деятельность по изготовлению ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется на основании уведомительного порядка, предусмотренного законодательством.

Драгоценные металлы и драгоценные камни подлежат обязательному учёту при добыче, производстве, использовании и реализации.

В октябре 2020 года сенаторы отклоняли закон из-за несоответствия некоторых его статей предъявляемым требованиям.

В ноябре 2018 года президент подписал постановление, которым разрешалась добыча драгоценных металлов старателями, в том числе физическими лицам, с 1 марта 2019 года. В документе отмечалось, что добычу драгметаллов в Узбекистане осуществляют только государственные предприятия — Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты. При этом «системный характер» приобрела несанкционированная добыча драгметаллов, что приводит к их теневому обороту и нелегальному вывозу за рубеж.